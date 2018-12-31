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«Возможность поддержать плачевную экономику Украины»: «Нафтогаз» назвал объём финансовых претензий к «Газпрому»

31 декабря 2018, 01:54  •  100 • Украина
«Нафтогаз» собирается взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд после выигранного арбитража в Стокгольме. Компания намерена добиться компенсации за счёт ареста активов российской энергетической корпорации в Европе и готовит иск против России за «захват» своих активов в Крыму. Ранее в «Газпроме» подчеркнули, что «Нафтогаз» не получал права распоряжаться активами. При этом российская сторона предлагала мирное решение газовых споров с Украиной, однако Киев заявил о неприемлемости такого варианта. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, Москва готова продлить истекающий в 2019 году транзитный контракт только в случае урегулирования спора в Стокгольмском арбитражном суде.
 
РИА Новости
 

«Нафтогаз Украины» намерен взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд после выигранного арбитража в Стокгольме. Такой объем финансовых претензий к России и «Газпрому» обозначил глава компании Андрей Коболев в интервью газете «Экономическая правда».

«Нафтогаз Украины» рассматривает в качестве компенсации активы «Газпрома» в Европе, в частности акции компаний, которые владеют «Северным потоком — 2», «Северным потоком» и «Голубым потоком».

По словам Коболева, «Нафтогаз» также подал иск против России за «захват» активов компании в Крыму на сумму, превышающую $5 млрд. В дополнение к этому в 2018 году «Нафтогаз» начал новое разбирательство, в котором компания требует от «Газпрома» пересмотра тарифов на транзит газа в 2018—2019 годах и компенсации «недоимок» еще примерно на $11,6 млрд.

Ранее в «Газпроме» отметили, что права распоряжаться активами компании «Нафтогаз» не получал.

«Никакого права распоряжения активами «Газпрома» «Нафтогаз» не получал, не получил и, надеюсь, не получит», — заявил зампред правления российской компании Александр Медведев.

Благодаря «Нафтогазу» Киев может пополнять свой бюджет и сдерживать рост тарифов на газ, отметила в беседе с RT адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш.

  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

«Получая по уже запланированным арбитражным решениям с «Газпрома», с российской стороны компенсацию, они могут хоть как-то сдерживать рост тарифов на газ, который у них возник в результате нарушения контрактных обязательств, в результате того, что население нищает и платёжеспособность снижается, а тарифы, по требованию МВФ, должны быть подняты», — отметила Ярмуш.

Она не исключила, что вслед за уже принятым решением Стокгольмского арбитража последуют похожие инциденты.

«Тенденциозность арбитража видна невооружённым глазом. В следующем году, я могу представить, и вероятность этого очень высока, европейские страны опять окажут давление на Стокгольмский арбитраж и пролоббируют принятие решений не в пользу «Газпрома». Это даст возможность поддержать плачевную экономику Украины», — считает Ярмуш.

Юрист добавила, что намерения «Нафтогаза» арестовать активы компаний, которые владеют «Северным потоком — 2» и «Северным потоком», способны ухудшить отношения Киева с рядом европейских государств.

«Арест акций компаний, которые контролируют «Потоки…», безусловно, вызовет недовольство коммерческих структур. Немецких, например, или австрийских организаций — партнёров «Газпрома», — сказала Ярмуш.

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По её мнению, недовольство будет выражаться «в недоверии политическим кругам этих стран, которые помогают Украине за счёт России решать свои финансовые проблемы».

Стокгольмский арбитраж

Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить $4,63 млрд «Нафтогазу». Это решение мотивировано якобы «недопоставками» газа в рамках транзитного договора. Однако украинская компания была должна российской около $2,1 млрд, вследствие чего «Газпром» обязали выплатить около $2,56 млрд.

Согласно второму решению Стокгольмского арбитража, цены на транзит через Украину должны быть снижены. «Газпром» не признаёт оба решения и оспаривает их в суде, а потому на данный момент «переплачивает» за транзит. Однако «Нафтогаз» начал зачислять эти средства в счёт погашения судебной задолженности.

Кроме того, «Нафтогаз» уже начинал процедуру принудительного взыскания долга с «Газпрома», однако по ходатайству российской компании процесс был остановлен.

Иск на $11,6 млрд был подан украинской стороной 6 июля. Он был связан с требованием «Нафтогаза» пересчитать тарифы на 2018—2019 годы. Иск о $5 млрд «компенсации» за крымские активы «Нафтогаза» был подан ещё в сентябре 2017 года.

Россия предлагала мировое разрешение этих споров, и к такому соглашению почти удалось прийти в ходе трёхсторонних переговоров по газу 17 июля в Берлине. Однако в последний момент представители Украины заявили о неприемлемости внесудебного решения.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности продлить договор о транзите российского газа через Украину, на чём настаивает Киев, при условии, если стороны смогут заключить мировое соглашение.

«Мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», — сказал Путин в ходе встречи с Трампом в Хельсинки 16 июля.

Отрицательный денежный поток

Ранее, 20 декабря, «Нафтогаз» признал, что компания может столкнуться с трудностями при закупке газа в начале 2019 года.

«В 2018 году группа «Нафтогаз» имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдём в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода», — написал в своём Facebook глава компании Андрей Коболев.

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Топ-менеджер связал финансовое положение «Нафтогаза» с продажей газа населению по льготным ценам. Коболев утверждает, что правительство не выполняет обязательства в части компенсаций в обмен на ценовые льготы.

«В целом мы видим, что в 2019 году нас ожидает дефицит ликвидности объемом 35,2 миллиарда гривен», — заключил Коболев.

В ноябре «Нафтогаз» обратился с иском к украинскому правительству о возмещении убытков, возникших из-за специальных обязательств компании по продаже газа населению по установленным правительством ценам. Ущерб компания оценила в сумму около $238 млн.

Заявления об убыточности «Нафтогаза» следует проверить правоохранительным органам, так как это свидетельствует, что в компании всё «не совсем чисто с финансовыми потоками». Такую точку зрения RT ранее высказал заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

«Они получают очень солидные средства от транзита (российского газа через Украину. — RT) при очень маленьких затратах на это. Никаких инвестиций в поддержание и развитие системы они не делают. Кроме того, цены на газ на Украине подняты до уровня импортного паритета, причём на весь объём газа, включая украинскую добычу», — сказал эксперт.

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