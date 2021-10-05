Возможное расширение НАТО на Скандинавию угрожает России

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Агрессивное поведение на международной арене свойственно западным странам, а не Москве

Возможное вступление Швеции в НАТО следует рассматривать как угрозу России. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя инициативу шведских парламентариев.

Ранее стало известно, что депутаты риксдага от Умеренной партии подали на рассмотрение парламента предложение о присоединении Королевства к Североатлантическому военному альянсу. По их оценке, нейтральный статус Швеции лишает страну полноценной защиты от внешних угроз, в том числе исходящих от России.

В РФ такую точку зрения категорически отвергают. Поскольку настоящим агрессором является как раз блок НАТО, который "развязал множественные войны и на территории Евросоюза, и за его пределами", отметил сенатор в комментарии "Газете.ру".

Цеков выразил надежду, что большинство шведских парламентариев все-таки здраво оценивают ситуацию и не согласятся на отказ страны от нейтрального статуса, несмотря на растущие русофобские настроения.

Ранее финское издание сообщило, что Россия готовится к войне, которая начнется в ближайшие год-два.