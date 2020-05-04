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Возможно, Трампа победит насильник: при чем тут Россия

04 мая 2020, 09:10  •  87 • Аналитика
© AP Photo / Matt Rourke
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден. Архивное фото
Месяц назад, основываясь на намеках президента США и особенностях политической биографии его главного предвыборного оппонента, Джо Байдена, мы предсказывали, что уже сравнительно скоро в инфополе на последнего будет вброшен компромат, связанный с неподобающим поведением в отношении представительниц слабого пола.
Напомним наше апрельское рассуждение: "Трамп после выхода Сандерса из гонки воспользовался случаем для того, чтобы сообщить о наличии некоего дополнительного компромата на Джо Байдена, причем компромата настолько страшного, что именно он якобы объясняет последовательное нежелание Барака Обамы (у которого Байден был вице-президентом) поддержать последнего на выборах. <...> Если Трамп не блефует и если многочисленные слухи о специфическом — не всегда соответствующем нормам общественной морали — поведении Джо Байдена верны, то его триумф на осенних выборах может просто не состояться, а вместо этого весь мир снова замрет в ужасе и отвращении от того, какие люди оказываются едва ли не на самом верху американской пирамиды власти".
Реальность в некотором смысле оказалась ярче самых смелых предсказаний. Действительно, Байдену предъявили обвинения — но не в банальном харрасменте (в эпоху движения MeToo в США таковым могут посчитать любое неосторожное слово, взгляд или неуклюжий жест), а в физических действиях, которые скорее можно классифицировать как самое настоящее изнасилование. Причем совершенное сенатором Байденом не где-нибудь, а прямо в святая святых американской демократии — здании вашингтонского Капитолия.
При обычных обстоятельствах можно было бы ожидать, что демократическая пресса станет сначала игнорировать любые обвинения такого рода, а потом, в самом крайнем случае, перейдет в режим дискредитации предполагаемой жертвы сексуального насилия со стороны кандидата от Демократической партии. Именно такой и была первоначальная реакция. Вокруг обвинений начала складываться мозаика дополнительных фактов и косвенных доказательств, которые произвели на американскую публику такое впечатление, что даже бастион антитрамповских СМИ, The New York Times, вынужден был обратить на все это пристальное внимание и потребовать от штаба Джо Байдена не просто объясниться с избирателями (вместо того чтобы ограничиться отрицанием проблемы), но и всячески содействовать расследованию, которое, по мнению журналистов главного либерального издания страны, должно быть проведено в его отношении. Видно, что демократический истеблишмент переживает. Уж очень не вовремя все это происходит. И уж очень плохо смотрится главный борец за права женщин, меньшинств и социальную справедливость в этой истории.
The New York Times суммирует инцидент в своем призыве к тотальному расследованию:
"Нужно расследовать обвинения Тары Рид. Американцы заслуживают того, чтобы узнать больше об обвинениях в сексуальном насилии, выдвинутых против кандидата (в президенты) от Демократической партии. Обвинения г-жи Рид, которые просачивались в течение нескольких недель, являются серьезными и выразительными. Она утверждает, что весной 1993 года мистер Байден загнал ее в заброшенный коридор парламентского комплекса в Капитолии, прижал к стене, залез к ней под юбку и проник в нее пальцами. Брат г-жи Рид и несколько ее друзей сообщили, что она рассказала им об инциденте вскоре после того, как он произошел. Некоторые доказательства подтверждают ее слова, в то время как другие вызывают скептицизм".
Самое интересное в этой истории заключается в том, что предполагаемая жертва нападения со стороны (более молодого и активного, чем сейчас) Джо Байдена, сотрудница его собственного административного аппарата Тара Рид, еще в 1993-м написала жалобу на него в профильный комитет сената США. Весь архив сенатских документов, относящихся к тому периоду политической карьеры бывшего вице-президента (в котором должны остаться файлы о жалобе и хоть какие-то упоминания о том, почему сенатора не наказали), сейчас находится на хранении в Делавэрском университете. И представители этого университета, сильно симпатизирующие Демократической партии, уже заявили о том, что не собираются знакомить широкую публику с содержанием данного архива. А это можно воспринимать как косвенное доказательство того, что опасные документы в архиве действительно есть.
Стоит отметить, что массовые изнасилования и домогательства — своего рода традиция американского парламентаризма, распространенная до такой степени, что у законодателей США есть специальный, абсолютно официальный бюджетный фонд — из денег налогоплательщиков — для оплаты по искам со стороны пострадавших сотрудников. Это своеобразный "зонтичный" фонд, с помощью которого сенаторы и конгрессмены оплачивают не только компенсации за изнасилования и домогательства, но и за дискриминацию, а также другие нарушения, связанные с работой законодателей. Почти за два десятилетия работы этот фонд выплатил жертвам примерно 17 миллионов долларов. Но стоит отметить, что все слушания по обвинениям такого рода проходят в закрытом формате, а условием получения бюджетной компенсации для жертв является согласие отказаться от каких-либо других претензий и никогда публично не рассказывать о том, кто и что с ними сделал.
Лишь иногда имена тех, за чьи вольности заплатили американские налогоплательщики, становятся достоянием гласности, но это скорее исключение, чем правило. Например, в 2017 году журналисты узнали, что за неподобающие действия одного сенатора-республиканца жертва получила 84 тысячи долларов государственной компенсации, а проштрафившийся был вынужден покинуть свой пост.
Заметим, что даже скандалы, связанные с движением MeToo, не смогли привести к ликвидации этого государственного фонда: сенаторы лишь приняли решение, что теперь часть компенсаций они все-таки будут доплачивать из своего кармана.
В этом контексте, с учетом репутации Байдена, который является ярким представителем американских законодателей и провел десятилетия в высших эшелонах вашингтонской власти, вполне возможный сценарий заключается в том, что штаб Трампа будет вбрасывать в инфополе все новые и новые скандалы такого рода с прицелом на то, чтобы к моменту осенних дебатов у его оппонента уже была сформирована репутация, делающая неприличным голосование за него. Хотя, конечно, многих демократов это не остановит.
Ну и еще один побочный эффект, любопытный для нас. После таких скандалов, особенно если они станут серийными, у США и проамериканских сил в других странах начнутся определенные сложности с продвижением образа Соединенных Штатов в качестве прекрасного эталона равноправия и борьбы за права женщин, да и американская критика в адрес других стран будет смотреться как минимум глубоко лицемерно.
Российских любителей американской исключительности ждут трудные времена.

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