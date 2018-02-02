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Возможно, теракт: В Шанхае фургон въехал в толпу пешеходов
02 февраля 2018, 09:39 • 70 • В мире
18 человек пострадали при наезде грузовика на толпу пешеходов в китайском Шанхае
Стало известно, что 18 человек в Шанхае были госпитализированы после дорожно-транспортного происшествия. По данным местных СМИ, автофургон неожиданно выехал на тротуар.
Под колесами грузовика оказалось несколько человек. Все произошло перед кофейней Starbucks в туристическом центре города.
Сразу после инцидента автофургон загорелся. На место прибыли оперативно спецслужбы. В полиции проверяют версию с терактом. Пока неизвестно, что с водителем, подробности произошедшего пока не разглашаются.
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