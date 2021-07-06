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Возможно, русские хакеры взломали Байдена

06 июля 2021, 09:30  •  119 • Аналитика
© AP Photo / Patrick Semansky
"То, что "друзья" и семья Байдена делали и продолжают делать с ним, является не чем иным, как жестоким обращением с пожилыми людьми", — подобные комментарии появились на сайте телеканала Fox News после выхода сюжета о странном поведении президента США накануне национального праздника 4 июля — когда в ходе поездки в Мичиган он снова выглядел растерянным, отвечая на вопрос об очередной атаке русских хакеров.
Проблемы со здоровьем первого лица привлекают все больше внимания и становятся политическим вопросом — и дело тут уже не просто в межпартийной борьбе. Она, конечно, тоже присутствует: республиканцы сейчас пытаются уесть Байдена, возвращая ему претензии, которые ранее демократы выдвигали президенту Трампу. Миллиардера называли сумасшедшим, слабоумным — теперь Байдена подозревают в прогрессирующей деменции. Вот еще один комментарий с сайта Fox News:
"У моей матери была деменция, а сейчас она развивается в болезнь Альцгеймера. Ее поведение точно напоминает поведение Байдена. Когнитивная слабость, забывчивость и эти страшные припадки злобы и ярости! Все, как у него. Я не врач, но отчетливо вижу, что он двигается по пути моей матери. Его ни в коем случае нельзя было делать президентом!"
И подобные подозрения становятся все более массовыми, ведь Байден сам дает пищу для них. Дело не только в его бесконечных оговорках — путает людей (например, сенаторов) и страны, перевирает фамилии и цифры. Это не самое страшное — в конце концов, с чувством юмора у 78-летнего Байдена все в порядке, недаром он как-то назвал себя "машиной ляпов". Нет, проблема в другом: он все чаще выглядит потерянным, не понимающим, где находится. Что называется, подвисает — что и рождает подозрения в постепенном ухудшении состояния его здоровья. А ответить на это Белому дому нечем — там все еще лишь обещают в этом году опубликовать данные планового медицинского осмотра, а пока что Джен Псаки приходится рассказывать о том, что "иногда за ним сложно угнаться" в поездках. Но вопрос ведь стоит не о физической форме президента (хотя и тут возникают вопросы, особенно после мартовского падения на трапе самолета), а о его умственных способностях.
Сейчас Байден, несомненно, отдает себе отчет в происходящем, но что будет через год? Именно это беспокоит американцев — и не так важно, насколько искренни те или иные интересующиеся здоровьем Байдена. Например, тот же Трамп, которого высмеивали и третировали за порой, мягко говоря, необычную манеру речи. Но Трамп в свое время прошел тест на когнитивные способности — и на прошлой неделе заявил, что сейчас настала пора Байдена:
"Ему будет нелегко, я думаю, что ему придется нелегко с первыми вопросами".
Первые несколько вопросов касаются идентификации животных — может быть, Трамп считает, что Байден не сможет отличить осла от слона?
Конечно, Трамп говорил о слабом здоровье Байдена еще в ходе предвыборной кампании — отсюда и кличка Сонный Джо, данная им своему сопернику. Тогда нападки Трампа игнорировали и высмеивали, но сейчас все видят, что происходит с новым президентом.
"Американцы в ужасе от еженедельных видеороликов, в которых отражается слабоумие Байдена", — заявил в выходные бывший директор Национальной разведки (в кабинете Трампа) Ричард Гренелл. Еще в мае более 120 отставных генералов и адмиралов подписали открытое письмо о том, что "нация находится в глубокой опасности", где не только поставили под сомнение победу Байдена на ноябрьских выборах, но и усомнились в его способности управлять страной:
"Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего. Он должен уметь быстро принимать точные решения в области национальной безопасности, затрагивающие жизнь и здоровье, — в любом месте, днем ​​или ночью".
А бывший главный врач Белого дома Ронни Джексон, ставший в ноябре конгрессменом от Техаса, три недели назад отправил Байдену письмо (подписанное еще 13 его коллегами по палате представителей) с призывом пройти тест на когнитивные способности, чтобы доказать, что он "умственно готов" возглавлять страну. Джексон пишет о "явном умственном упадке и забывчивости президента", о том, что он "не знает, что происходит, где он находится, он все время очень смущен".
А уже в эти выходные, после поездки Байдена в Мичиган, Джексон повторил свой призыв, напомнив о том, что при Трампе "мейнстримные СМИ требовали, чтобы это стало новым стандартом для всех, кто собирается возглавить нашу страну, стать нашим главнокомандующим и главой государства. Я просто говорю, что согласен с ними на данный момент, нам нужно это сделать":
"Вы можете посмотреть назад — он всегда делал оплошности и прочее, но они были другими. Теперь он сбит с толку, он дезориентирован".
Политическая составляющая в вопросах о здоровье Байдена, конечно, есть, но она служит лишь разогреву реально существующей темы. Еще с момента выдвижения Байдена было понятно, что у него есть проблемы, — и хотя опубликованные его врачом данные не содержали никаких намеков на Альцгеймера или деменцию, все могут видеть реальную картину. А она очень проста: Байдену все сложнее выдерживать длительные нагрузки, он физически и умственно слабеет. Это не значит, что он не дотянет до конца своего срока, до января 2025-го года, — начиная с 38-го президента США Джеральда Форда все американские президенты доживали минимум до 93 лет. Так что у 46-го президента хорошие шансы прожить еще довольно долго — проблема в том, что будет с его умственными способностями. И тут американский истеблишмент, сделавший все возможное и невозможное для того, чтобы посадить Байдена в Белый дом, оказывается перед тяжелейшим выбором: что делать в том случае, если умственные способности Байдена начнут существенно сдавать задолго до выборов ноября 2024 года?
Плохо соображающий президент станет обузой для собственной партии — его слабость будет бить по рейтингам его потенциального преемника от демократов (то есть вице-президента Камалы Харрис). А если Байден захочет уйти в отставку до выборов — и передать власть Харрис? Но и это не лучший вариант для демократов — ведь никогда ранее президент США не подавал в отставку по состоянию здоровья, досрочный уход Байдена станет подарком для Трампа и республиканцев, которые будут говорить: "Мы же предупреждали, что он нездоров!" И это не говоря уже о том, что Камала Харрис, мягко выражаясь, сейчас не готова к руководству сверхдержавой, и далеко не факт, что даже к 2023 году, то есть за год до выборов, ей удастся превратиться в действительно сильного политика. А откровенно слабый хозяин Белого дома — это куда худшая позиция для переизбрания, чем вице-президент.
Поэтому единственно приемлемым для истеблишмента вариантом остается держать Байдена в Белом доме до выборов 2024 года, при этом демонстрируя стране и миру его крепкое рукопожатие и ясный ум. После чего обеспечить избрание Харрис — у которой впереди будут два срока и вся демократическая элита в услужении.
В этом варианте все хорошо — кроме того, что он не учитывает ни способность Трампа и республиканцев к реваншу (для начала — в 2022-м, на выборах в конгресс), ни состояние здоровья Байдена. Не говоря уже о состоянии здоровья самой Америки.

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