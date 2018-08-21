«Возможно, раскроем»: Генпрокурор Украины похвастал новой информацией по убийству Шеремета

На Украине нашли новую информацию по убийству журналиста Шеремета, взорванного в машине прямо в центре Киева. Правда, заявление делают через два года после инцидента.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что спустя два года после убийства в центре Киева журналиста Павла Шеремета у правоохранителей появилась информация, которая позволит выйти на исполнителей и заказчиков преступления. С соответствующим заявлением выступил лично генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Журналист Павел Шеремет был взорван в машине прямо в центре столицы Украины 20 июля 2016 года. Преступление произошло на глазах множества свидетелей и под объективами камер видеонаблюдения. Несмотря на это, правоохранительные органы больше двух лет не могут раскрыть преступление.

По словам Луценко, у Генпрокуратуры есть сведения, которые, вероятно, позволят выйти на исполнителей, а затем и на заказчиков убийства журналиста. При этом Луценко особо подчеркнул слово «возможно», дав понять, что особых надежд на раскрытие преступления питать не стоит.

«У нас сейчас есть информация, которая, вероятно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но - вероятно. Подчеркиваю это слово», - заявил украинский генпрокурор.

Напомним, что Юрий Луценко - бывший депутат и не имеет юридического образования или опыта работы прокурором. Он был назначен на должность после того, как США принудили Украину снять с должности предыдущего генпрокурора. С момента назначения Луценко на Украине произошел целый ряд громких преступлений, большинство из которых так и не было раскрыто.