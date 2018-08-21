Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киргизия: Страна, поставляющая террористов в Россию
Полиция получила законную возможность платить деньги информаторам
Трамп решил поддержать рубль и ОФЗ
Отмена преференций как «имитация бурной деятельности»: Депутаты Госдумы хотят пр...
Главная / Политика

«Возможно, раскроем»: Генпрокурор Украины похвастал новой информацией по убийству Шеремета

21 августа 2018, 13:54  •  50 • Политика
На Украине нашли новую информацию по убийству журналиста Шеремета, взорванного в машине прямо в центре Киева. Правда, заявление делают через два года после инцидента.
В Генпрокуратуре Украины заявили, что спустя два года после убийства в центре Киева журналиста Павла Шеремета у правоохранителей появилась информация, которая позволит выйти на исполнителей и заказчиков преступления. С соответствующим заявлением выступил лично генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Журналист Павел Шеремет был взорван в машине прямо в центре столицы Украины 20 июля 2016 года. Преступление произошло на глазах множества свидетелей и под объективами камер видеонаблюдения. Несмотря на это, правоохранительные органы больше двух лет не могут раскрыть преступление.
По словам Луценко, у Генпрокуратуры есть сведения, которые, вероятно, позволят выйти на исполнителей, а затем и на заказчиков убийства журналиста. При этом Луценко особо подчеркнул слово «возможно», дав понять, что особых надежд на раскрытие преступления питать не стоит.
«У нас сейчас есть информация, которая, вероятно, выведет нас как минимум на исполнителей, а затем и на заказчиков. Но - вероятно. Подчеркиваю это слово», - заявил украинский генпрокурор.
Напомним, что Юрий Луценко - бывший депутат и не имеет юридического образования или опыта работы прокурором. Он был назначен на должность после того, как США принудили Украину снять с должности предыдущего генпрокурора. С момента назначения Луценко на Украине произошел целый ряд громких преступлений, большинство из которых так и не было раскрыто.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

50
Источник
Похожие новости
20 августа 2018, 16:24
Песков назвал санкции против "Северного потока - 2" нарушением норм мировой торговли
21 августа 2018, 04:09
«Япония в восторге»: Трамп намекнул на возможность новой встречи с маршалом Кимом
21 августа 2018, 13:54
«Возможно, раскроем»: Генпрокурор Украины похвастал новой информацией по убийству Шеремета

21 августа 2018, 13:54
Глава МИД Британии хочет сделать антироссийские санкции США и ЕС «всеобъемлющими»
21 августа 2018, 08:39
МИД РФ подтвердил участие талибов во встрече по Афганистану 4 сентября в Москве
21 августа 2018, 13:54
Киргизия: Страна, поставляющая террористов в Россию
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
15 августа 2018, 11:39
«Война с Россией будет катастрофой»: Генерал НАТО охладил пыл Запада
14 августа 2018, 22:39
Россия заранее подготовилась к разрыву ж/д сообщения с Украиной
18 августа 2018, 04:39
Подарок Путина уже в Австрии: На Кубани рассказали о музыкальном сюрпризе для Карин Кнайсль
16 августа 2018, 18:24
Ни Брежнев, ни Сталин не могли. А Путин может
14 августа 2018, 19:24
Вайкуле готова бесплатно спеть в Крыму, но с одним условием
20 августа 2018, 03:39
Украина напрашивается на экономическую блокаду
21 августа 2018, 04:09
В Сети ответили Ходорковскому, который посмеялся над Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.