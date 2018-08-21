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«Возможно, раскроем»: Генпрокурор Украины похвастал новой информацией по убийству Шеремета
21 августа 2018, 13:54 • 50 • Политика
На Украине нашли новую информацию по убийству журналиста Шеремета, взорванного в машине прямо в центре Киева. Правда, заявление делают через два года после инцидента.
В Генпрокуратуре Украины заявили, что спустя два года после убийства в центре Киева журналиста Павла Шеремета у правоохранителей появилась информация, которая позволит выйти на исполнителей и заказчиков преступления. С соответствующим заявлением выступил лично генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Журналист Павел Шеремет был взорван в машине прямо в центре столицы Украины 20 июля 2016 года. Преступление произошло на глазах множества свидетелей и под объективами камер видеонаблюдения. Несмотря на это, правоохранительные органы больше двух лет не могут раскрыть преступление.
По словам Луценко, у Генпрокуратуры есть сведения, которые, вероятно, позволят выйти на исполнителей, а затем и на заказчиков убийства журналиста. При этом Луценко особо подчеркнул слово «возможно», дав понять, что особых надежд на раскрытие преступления питать не стоит.
Напомним, что Юрий Луценко - бывший депутат и не имеет юридического образования или опыта работы прокурором. Он был назначен на должность после того, как США принудили Украину снять с должности предыдущего генпрокурора. С момента назначения Луценко на Украине произошел целый ряд громких преступлений, большинство из которых так и не было раскрыто.
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