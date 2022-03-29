Возможно ли применении сил ОДКБ на Украине?

Идея создания в Организации договора о коллективной безопасности координирующего государства вызревала постепенно

Второй месяц проводится на Украине объявленная президентом России В.В. Путиным специальная военная операция (СВО) с целью денацификации и демилитаризация страны, с целью защиты людей, преследуемых киевским режимом. Задачи, стоящие перед СВО, а также бурные события в Казахстане в январе 2022 года побудили руководство созданного в 1992 году военно-политического аналога ЕАЭС – Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), членами которой являются все государства, входящие в состав ЕАЭС, и Таджикистан, заняться изучением вопроса создания в Организации координирующего государства.

В начале марта 2022 года в Душанбе был подписан Протокол о поправках в Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, который уже внесён на ратификацию в Государственную думу РФ. Аналогичные изменения готовятся для обсуждения и в парламенте Белоруссии. На фоне успешной миротворческой миссии в Казахстане в январе 2022 года появляются предположения о возможности применении сил ОДКБ и на Украине.

Сможет ли ОДКБ помочь в урегулировании кризиса в этой стране?

Система международных отношений складывается сегодня с опорой на различные центры силы. Это уже далеко не тот мировой порядок, при котором доминирующую роль играет одно государство-сверхдержава, обладающее превосходящим финансовым, экономическим, военно-техническим потенциалом. Началась и идёт перестройка всей системы международных отношений. На первый план выходят межгосударственные интеграционные объединения. Центрами силы этих объединений часто выступают государства, обладающие ядерным потенциалом. Основными задачами центров силы представляются обеспечение коллективной безопасности региона, содействие развитию регионального сотрудничества.

В настоящее время формируется определённое противостояние евроатлантической группировки США / НАТО со всеми остальными государствами, и, в частности, Восточная Европа стала точкой противостояния двух центров силы. Интересы восточноевропейского региона, ЕАЭС, Союзного государства России и Белоруссии, СНГ объективно представляет Россия как страна, обладающая не только крупнейшим в мире ядерным потенциалом, но и историческим опытом разрешения конфликтов.

Попытки игнорировать Россию в вопросах обеспечения коллективной безопасности в Европе, которое выразилось в невыполнении требования Москвы о нерасширении НАТО на восток, обостряет международную обстановку, подталкивает не только Россию, но и другие государства-члены таких объединений, как ОДКБ, к защите своих позиций и предупреждению переноса кризисов, подобных украинскому, на их территории.

Расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, милитаризация Украины, терпимое отношение к проявлениям русофобии в ряде постсоветских государств представляют опасность не только для Российской Федерации, но и для всего разделённого в 1991 году русского народа. Усугубление этой ситуации чревато провоцированием конфликтов по национально-этническим признакам. В последние дни это стало, в частности, заметно по обострению обстановки вокруг Нагорного Карабаха. С учетом проведения специальной военной операции на Украине, а также необходимости дальнейшего развития отношений с ближнезарубежными партнерами Российской Федерации возникает потребность в большей адаптации структур ОДКБ к задачам обеспечения безопасности в Евразии.

В Протоколе к Соглашению о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года указано, что «координирующее государство» – это одно из государств-членов ОДКБ, которое выберет специальный совет для решения организационных вопросов и обеспечения участия коллективных миротворческих сил Организации в операциях ООН. Введение статуса координирующего государства способно позитивно сказаться на миротворческом потенциале ОДКБ и на скорости реагирования миротворческого контингента Организации, в том числе за пределами территории государств–членов ОДКБ.