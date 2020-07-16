Возможно ли остановить острый демографический кризис в Молдове?

Население страны исчезает…

Время от времени в стране вспоминают о демографической катастрофе, однако заниматься этой проблемой некому – в Молдавии один политический кризис переходит в следующий. Если так пойдёт дальше, то в один прекрасный день молдавские политики останутся без народа.

Немного статистики: годовой темп роста населения составляет минус 1,7% (2019 год) и это самый худший показатель в мировом рейтинге. Для сравнения – у Украины показатель минус 0,5%, у Румынии – минус 0,6%.

По словам главы управления переписи Национального бюро статистики Валентины Истрати, на 1 января 2020 года население страны составило 2 миллиона 640 тысяч жителей, что на 45 тысяч меньше, чем в предыдущем году.

Валентина Истрати главной причиной убыли населения называет чистую миграцию, причём в последние годы миграция растёт среди молодёжи, поэтому самая большая убыль населения приходится на возрастную категорию 20 – 24 лет.

Смертность же по сравнению с предыдущим (2018) годом незначительно снизилась – с 13,8 до 13,7 смертей на 1000 жителей. Зато рождаемость снизилась заметно – с 12,8 (2018) до 12 новорождённых на тысячу жителей (2019).

Всего в прошлом году родилось 32 тысячи маленьких граждан Молдовы. По словам демографа Валериу Саинсуса, эта цифра намного ниже уровня воспроизводства, что и не удивительно – уезжает самое потенциально репродуктивное население.

По мнению главы Центра демографических исследований Ольги Гагауз, демографические данные за текущий год будут намного хуже. Уже сегодня можно говорить о снижении рождаемости в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

«Экономическая неопределённость и нестабильность, вызванные пандемией, также влияют на количество запланированных родов в краткосрочной перспективе. Они будут отложены на некоторое время, пока ситуация не стабилизируется. И в долгосрочной перспективе в Молдове отмечается снижение рождаемости с уровня 80-х годов. К 2035 году количество родов может снизиться до 20 тысяч»,

– рассказала Ольга Гагауз.

Она уверена: остановить демографическую катастрофу возможно только одним способом – вернуть молдаван на родину. В противном случае уменьшение доли трудоспособного населения (от 15 до 64 лет) будет продолжаться, а коэффициент старения будет и дальше расти. В настоящее время коэффициент старения достиг 21,8 человека старше 60 лет на 100 жителей против 20,8 годом ранее.

Всемирная организация здравоохранения провела в мае исследование, согласно которому 30% респондентов – граждан Молдовы – собирались вернуться на родину в связи с тем, что потеряли работу в странах, куда эмигрировали. И это даёт шанс Молдавии не исчезнуть с карты мира. Только вот пока неизвестно, готова ли Молдова принять и обеспечить работой вернувшихся «блудных детей». К тому же снизится количество денежных переводов, подпитывающих молдавскую экономику. Эксперты уже подсчитали – может пострадать 38 тысяч домохозяйств, которые сегодня живут за счёт денег из-за границы.

Найдёт ли страна выход из этого замкнутого демографического круга – время покажет.