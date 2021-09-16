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«Возможно, кто-то освободился и начал работать по старинке»: жители Подмосковья столкнулись с рейдерами из девяностых

16 сентября 2021, 16:55  •  47 • В России
Жители дачного кооператива «Север», расположенного в подмосковной деревне Коробово, стали жертвами грубой мошеннической схемы. По их словам, неизвестные заявили права на их землю, пригнали технику и начали ломать заборы. Участки мошенники предложили выкупить, оценив их в несколько миллионов рублей за сотку. Прокуратура и СК начали проверку.
 
 

Дачный кооператив «Север» в деревне Коробово Московской области основала в 1992 году компания геологов.

«Мы все выходцы с севера — кто с Якутии, кто с Магадана — попали по работе в Москву, начали оглядываться. Решили поселиться вместе за городом, нашли подходящий участок в деревне Коробово. Когда мы туда пришли, были только заброшенные поля и самопальная свалка», — вспоминает старожил посёлка Александр Хвостов.

Геологи договорились с колхозом, выкупили землю рядом с водой.

«Мы оформили в собственность землю до прибрежной зоны, дальше уже нельзя в частную собственность оформлять. Мы-то как геологи это знаем», — рассказывает RT Хвостов.

Оформив все необходимые документы, жители сами убрали свалку, расчистили береговую линию и все эти годы благоустраивали территорию.

«А спустя 30 лет неожиданно нам заявили, что мы не хозяева этой земли», — рассказал мужчина.

Новые хозяева

Всё началось в марте 2021 года, когда возле дачного посёлка появились рабочие и строительная техника. Местным жителям они заявили, что теперь у земли новый собственник.  

«Говорят, теперь это наша земля. Я говорю: «На каком основании? У нас же все документы есть, налоги за эту землю платили. Нам показали кадастровую карту, по ней, действительно, прибрежная полоса и часть наших участков числятся за неким Валентином Сторожевым», — рассказывает Александр Хвостов.

Как он вспоминает, жителям сразу создали максимум неудобств, — закрыли проход к воде, испортили береговую линию, повалили столетний дуб, росший на берегу. На нескольких участках снесли заборы и разрушили парники. Затем в посёлке неожиданно сгорел трансформатор и дома остались без электричества.

«За руку не поймали, но такие совпадения одно на миллион, явно нас пугануть хотели», — говорит Хвостов.

Жителям дачного кооператива сказали, что их оставят в покое, если они сами выкупят землю. Цену назначили в 3 млн рублей за сотку.

«Мы пытались с ними как-то диалог выстроить, чтобы понять, с кем имеем дело, на каком основании они землю получили. Но с той стороны был только какой-то менеджер Иван, который даже фамилию не назвал, документов, кроме кадастровой карты, не показали. Просто говорили: быстрее покупайте, нам всё равно кому продавать. А цены постоянно повышали. Сначала 250 тыс. рублей за сотку заявили, потом миллион, потом три», — вспоминает один из дачников.

Странное решение суда

Как выяснилось, новый собственник появился у участков после судебных разбирательств, проходивших в 2016 году.

Согласно решению Видновского суда (есть в распоряжении RT), бывшие сотрудники колхоза имени Горького, прекратившего существование ещё в девяностые, спустя много лет заявили права на земельные паи. Суд удовлетворил жалобу истцов и выделил им участки в прибрежной полосе. Истцы прямо в ходе слушаний заявили, что уступили права Валентину Сторожеву, который и стал конечным собственником земли.

Как отмечает адвокат Петр Селищев, судебные решение вызывают множество вопросов. Единственным представленным доказательством были ксерокопии трудовых книжек.

«Факт трудовой деятельности надо подтверждать надлежаще заверенными трудовыми книжками, в колхозе должны быть списки людей, претендующих на паи. Ничего из перечисленного представлено не было. Похоже, что эти люди к колхозу отношения не имели, чтобы скрыть подделку сделали ксерокопию трудовых. Суд должен был убедиться, что люди имели право на земельные пая, но проверять не стали», — говорит он.

Также Селищев отметил, что большая часть участков находится в природоохранной зоне и, по закону, могут быть только в федеральной собственности.

«Мы подали заявление в прокуратуру и природоохранную прокуратуру по этому факту. По нашему пониманию, был сговор с администрацией, которая разрешила жилищное строительство в береговой полосе, что по закону запрещено. Сейчас с этим разбираются надзорные органы», —говорит Хвостов.

Валентин Сторожев, предъявивший права на землю, для комментариев был недоступен. По словам адвоката, с новым загадочным собственником не удалось связаться и никому из местных жителей.

«Люди пытались с ним встретиться, договориться, но сам он не разу не появился, действует только через менеджеров, которые даже не представляются. Мы смогли сами пробить его данные. Похоже, это некий семидесятилетний пенсионер, на которого зарегистрирована строительная фирма в Подмосковье», — сообщил адвокат Петр Селищев.

Ленинская администрация не смогла предоставить комментарий, но, по словам Селищева, местные власти уже сами подали иск с целью признать решение суда, после которого земли были переданы Сторожеву, незаконным.

«Мы заходим в процесс третьими лицами. Жители хотят раскопать заказчика данного дела, найти судью, вынесшую неправомерное решение», — пояснил он.

По его информации, схожие схемы недавно возникали и в других районах Московской области. «Действуют как в девяностые, а такие схемы уже не работают. Возможно, кто-то освободился и начал работать по старинке», — рассуждает адвокат.

Жители дачного кооператива рассчитывают, что дело удастся распутать, а организаторов привлекут к уголовной ответственности за мошенничество и самоуправство. Как сообщил Селищев, проверку по заявлениям дачников уже ведут Следственный комитет и прокуратура.

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