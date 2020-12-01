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«Возможно, есть картина психического расстройства»: что известно о наезде на пешеходов в Трире

01 декабря 2020, 23:30  •  46 • В мире
Власти Германии придерживаются мнения, что причиной наезда на пешеходов в городе Трир могло стать психическое расстройство у водителя. В результате инцидента погибли пятеро, около 15 человек пострадали. По данным полиции, подозреваемый — 51-летний уроженец Трира. Отмечается, что в момент ДТП он был нетрезв.
 
© STEIL-TV / AFP
 

Водитель, совершивший наезд на пешеходов в Германии, подозревается в покушении на убийство нескольких людей и нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом заявили в прокуратуре города Трир, где произошёл инцидент.

Напомним, что в результате наезда погибли пять человек, около 15 пострадали, более 20 получили психологическую травму.

Старший прокурор города Петер Фрицен рассказал, что подозреваемым является мужчина в возрасте 51 года. Он проживает в городе и является уроженцем Трира. В отношении его ведётся расследование. В правоохранительных органах исходят из того, что подозреваемый действовал умышленно, используя автомобиль как орудие преступления.

Прокурор уточнил, что подозреваемый ранее не был судим. Мотивы его поступка неизвестны. Пока у правоохранительных органов нет данных о возможной террористической, политической или религиозной подоплёке преступления. Вместе с тем Фрицен добавил, что водитель может страдать психическим расстройством. Кроме того, согласно алкотесту, у нарушителя обнаружили 1,4 промилле алкоголя.

«Есть основания полагать, что, возможно, есть картина психического расстройства. Врач провёл кратное обследование подозреваемого, но необходимы дальнейшие следственные мероприятия. В ходе следствия будет запрошена психиатрическая экспертиза, которая должна затронуть вопрос о дееспособности», — пояснил он.

Правоохранительные органы вскоре после происшествия заявили, что угрозы для жителей Трира нет. Вместе с тем полиция призвала граждан избегать центра города и пешеходной зоны, где проходила полицейская спецоперация.

Местные СМИ сообщили, что водитель находился за рулём внедорожника. По словам очевидцев, в автокатастрофе могли пострадать и дети. В районе инцидента закрыты все магазины. Как пишут СМИ, в сети уже появились теории о мотиве преступления, но полиция призывает отказаться от спекулятивных предположений, пока не будут выяснены все обстоятельства дела.

Глава земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер назвала наезд на пешеходов «безумным поступком», а также упомянула, что в инциденте погиб ребёнок.

«Люди в одну секунду потеряли жизни, были убиты в результате этого безумного поступка, в том числе маленький ребёнок, малыш», — приводит её слова РИА Новости.

Полиция отмечает, что оперативно-разыскные мероприятия продлятся на месте происшествия всю ночь.

В соответствии с информацией правоохранительных органов ФРГ, российских граждан среди пострадавших в результате наезда автомобиля на пешеходов в Трире нет. Об этом говорится в заявлении посольства России в Берлине.

«По информации правоохранительных органов ФРГ, сведений о российских гражданах среди пострадавших в результате данного инцидента нет», — приводит РИА Новости сообщение дипмиссии.

Уточняется, что посольство России в Германии и Генеральное консульство России в Бонне находятся в тесном контакте с полицией и выясняют обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в конце октября в Германии произошёл ещё один наезд на пешеходов. В результате инцидента в городе Кемпен, расположенном в земле Северный Рейн — Вестфалия, один человек погиб, ещё трое получили травмы.

Позднее местная полиция заявила, что исходят из того, что наезд автомобиля на пешеходов в Кемпене не был терактом. Как заявили в правоохранительных органах, предварительное расследование указывает на то, что речь идёт о ДТП.

В июле в результате наезда автомобиля на пешеходов в Берлине пострадали семь человек. Машина съехала с дороги в районе Харденбергплатц и выехала на тротуар. Три пострадавших из семи получили тяжёлые травмы.

В июне группа неизвестных совершила наезд на людей в Мюнхене. В полиции города заявили, что злоумышленники сначала въехали на автомобиле в группу людей, а затем вышли из машины и начали их избивать. в ходе инцидента пострадали три человека, которые были госпитализированы.

Кроме того, в феврале в городе Фолькмарзен автомобиль въехал в толпу людей во время карнавального шествия. В этом происшествии пострадали более 30 человек, некоторые получили серьёзные ранения. СМИ сообщили со ссылкой на правоохранительные органы, что произошедшее не было терактом, однако водитель автомобиля якобы совершил наезд умышленно.

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