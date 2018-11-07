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«Возможно, «агенты Кремля»: Facebook оправдался за блокировку аккаунтов перед выборами в США

07 ноября 2018, 14:09  •  22 • Политика
Facebook оправдал блокировку множества аккаунтов перед промежуточными выборами, которые прошли в США 6 ноября тем, что эти интернет-пользователи, как предположили в администрации соцсети, «возможно, являются агентами Кремля».
Накануне промежуточных выборов в США, которые прошли 6 ноября, многие интернет-пользователи в Америке оказались заблокированы в Facebook. Позже администрация соцсети озвучила причины столь выборочной блокировки, оправдывая ее тем, что посчитала эти аккаунты вероятными «агентами Кремля».
«Возможно, являются агентами Кремля», - говорится в распространенном заявлении компании со ссылкой на то, что заблокированные аккаунты якобы связаны с Агентством-интернет исследований (IRA). В Соединенных Штатах данную организацию считают «прокремлевской».
При этом руководство Facebook также голословно обвиняет забаненных ими интернет-пользователей в том, что они, мол, если и не являются сами напрямую «агентами», то якобы связаны с теми, кто два года назад во время президентских выборов в США распространял дезинформацию.
Глава департамента кибербезопасности Facebook Натаниэль Глейхер напомнил также, что компания активно сотрудничает с правительством Соединенных Штатов для того, чтобы противостоять хакерам.

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