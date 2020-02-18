Возможная преемница Зюганова Мария Прусакова: Муж по этому поводу не беспокоится. Я на данный момент не замужем

- Алло, Мария! Сразу представлюсь - это Гамов из КП». Вы, наверное, видели мое интервью с Геннадием Андреевичем, где он в числе других своих возможных преемников называет и вас.

- (смеется) Так это вы тот человек?

- Это не я тот человек. Тот человек - Геннадий Андреевич Зюганов. И вы знаете этого человека. А что вы так смеетесь? Это что, неправда, что ли?

- Просто у нас очень много шума это наделало. Знаете, преемников он назвал много, а преемница-то всего одна. (снова смеется)

- И я тоже с удивлением вот обнаружил, что - такой отклик на мое интервью! И еще посмотрел по сайтам ваши фото - какая же симпатичная преемница у Геннадия Андреевича. Мы с ним, кстати, очень давно знакомы, с тех пор, когда я работал в «Советской России». Вы, наверное, тогда в детский сад ходили.

- По вашему разговору чувствуется, что он с вами хорошо знаком.

- Он тогда вообще в ЦК КПСС работал. Но дело не в этом. Как вы сами-то к этому отнеслись?

- Я могу сказать, что для меня столь высокая оценка Геннадием Андреевичем - это, может быть, одна из самых главных похвал.

Я из 36 лет 19 состою в Коммунистической партии Российской Федерации, поэтому для меня Геннадий Андреевич - главный политический человек в моей жизни.

Конечно, для меня это (речь о словах Зюганова по поводу Марии. - А.Г.) - полная неожиданность, потому что - отвечая на подобные вопросы, он перечислял такой широкий список людей...

Как правило, там обязательно фигурировали члены президиума ЦК КПРФ - Анатолий Локоть, если говорить про Сибирь, Валентин Коновалов.

Но - мне-то как раз кажется, что Геннадий Андреевич, называя фамилии, скажем так, молодых первых секретарей, он подчеркнул, что речь идет не о преемниках, а о смене, как он сказал, «молодой и прекрасной». Для меня это действительно очень высокая оценка.

Мне кажется, что Геннадий Андреевич, прежде всего, руководствовался тем, чтобы показать, что в партии есть молодые руководители, которыми он, скажем так, гордится. И таких руководителей много сегодня в регионах.

Мария Прусакова 19 лет состоит в Коммунистической партии Российской ФедерацииФото: Личный архив

Могу сказать, что также и женщин очень много. У нас это - и секретарь Центрального Комитета Мария Дробот, и первый секретарь Пермского края Ксения Айтакова. Мы одного возраста. Прекрасный депутат в Сибири Ганзя. Наталья Барышникова в Томске, тоже первый секретарь. Ольга Алимова в Саратове. У нас в 11 регионах руководители - женщины.

- Но не случайно же Геннадий Андреевич вас назвал. В принципе - вы готовы, если что, сменить его на посту Генерального секретаря?

- Геннадий Андреевич назвал меня, опираясь, наверное, на результаты выборов, которые были и в ходе которых мы набрали одни из самых высоких результатов. В частности, если говорить о президентских выборах, то - второй результат в стране.

Поэтому, Геннадий Андреевич, прежде всего, меня оценивал - как руководителя партийной организации, за что я ему очень признательна и благодарна.

Естественно, я не рассматриваю вариант... (возможной преемницы Зюганова. - А.Г.) Я не феминистка, я абсолютный сторонник патриархального общества. Я считаю, что в нашей стране Коммунистическую партию должен возглавлять только мужчина.

Я вообще на сегодня могу сказать, что президент, кстати, не намного моложе Геннадия Андреевича. Поэтому сегодня вопрос о смене, на мой взгляд, не стоит.

Так что - мы готовы работать, помогать и вдохновлять руководителя нашей партии.

- Мария, а если партия скажет «надо», комсомол ответит «есть»?

- Я подчиняюсь всегда любым решениям вышестоящего органа, но я очень надеюсь, что никогда в моей жизни такого решения партия не примет. Это несерьезно.

У нас есть много талантливых руководителей. Еще раз подчеркиваю, Геннадий Андреевич для меня… Я с ужасом только могу представить, что может быть с партией, если вдруг действительно вопрос встанет... (о смене руководства. - А.Г.).

Путину предложили отменить комиссию при оплате ЖКХ Первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Мария ПрусаковаФото: Личный архив

Я считаю, что КПРФ - это партия коммунистов Зюганова, нравится это кому-то или не нравится. Это партия, которую создал Геннадий Андреевич, который ею руководит.

И это как раз та главная отличительная в политическом пространстве наша черта, которая нас идентифицирует. Мы - коммунисты Зюганова. Поэтому для меня такая перспектива очень грустная и нерадостная.

- Ваш муж как воспринял этот вот шум вокруг того, что вы можете стать преемницей Зюганова?

- Я на сегодня не замужем, поэтому муж не беспокоился по этому поводу. Я в разводе.

- Ухажеры как к этому относятся?

- Знаете, я замужем за партией. Вот поэтому вся моя личная жизнь отдана партии и Геннадию Андреевичу, соответственно, в том числе.

- Вы мне понравились. Вы можете тоже на меня посмотреть, набрать в Яндексе, кто такой Гамов.

- Обязательно. Мне очень приятно было с вами пообщаться.

- Взаимно.

- С наступающим вас праздником, Днем Советской Армии.

- А вас - с днем 8-го Марта.

- Всего доброго вам. До свидания.

- О, Мария! А может, пришлете несколько своих фотографий? А то не хочется ставить на сайт ваши снимки только из интернета. Может, где вы с Геннадием Андреевичем. Может быть, где вы - с распущенными волосами...

- А что, вам нравятся только женщины с распущенными волосами?

- Ну, мне еще нравятся у женщин глаза...