Возможен ли в Киеве Штайнмайер-майдан

Если бы у меня была возможность 14 октября оказаться на анонсированной националистами акции «против капитуляции», читай - формулы Штайнмайера, у меня был бы единственный вопрос к собравшимся: а что вместо нее? Митинговать на очередном майдане весело и задорно. И уже вошло в традицию каждого электорального цикла в незалежной.

Но что вы предлагаете вместо механизма исполнения Минских соглашений? Которые, вообще-то, подписывались при предыдущем президенте. Ровно как и пресловутая формула. На это, к слову, удивленно указал и сам Штайнмайер. Дескать, ребята, чего шумим, документ же согласовали еще в 16 году при непосредственном участии Киева. Что изменилось-то?

Hи с формулой Штайнмайера, ни с мирным урегулированием в Донбассе нынешние протесты ничего общего не имеютФото: REUTERS

Европа застыла в недоумении. Чего хотят эти украинцы? Мы так долго и трепетно готовили этот процесс, который, оказывается, украинцам не нравится. А что же им нравится? Может быть «мексиканская» стена имени Яценюка по периметру линии разграничения? Или блицкриг с последующими репрессиями? Или может изнуряющая позиционная война с ежедневными потерями? Тогда вам не на майдан надо, а в окопы - осенний призыв в разгаре.

В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера.

Но не будет ответа у протестующих. Потому что ни с формулой Штайнмайера, ни с мирным урегулированием в Донбассе нынешние протесты ничего общего не имеют. И под благовидным предлогом ведутся банальные внутриполитические разборки. Один из их инициаторов, Петр Порошенко, старается особо не светиться. Даже на воскресную акцию пришел не надолго, сделав пару селфи и попытавшись уехать на такси - водитель отказался. И это главный показатель не очень большой популярности Петра Алексеевича, который даже не рискнул выступить со сцены.

Зато политический вес вдруг начал набирать командир полка «Азов» Андрей Билецкий, фактически сорвавший разведение сил в поселке Золотое, организовав там дежурство добровольцев. Мол, даже если армия уйдет, мы все равно останемся здесь. Как в этих условиях выполнять формулу Штайнамайера и уж тем более организовывать встречу в «нормандском формате» непонятно.

Таксист отказался везти Порошенко.

На Зеленского явно пытаются давить силы, которые в 2014 году на майданной волне пришли к власти. Но за пять лет так ничего и не сделавших для примирения Донбасса и растерявших доверие людей. Возможно к нынешним акциям негласно присоединятся и другие олигархи, недовольные новыми веяниями. Однако почти шесть лет назад в основе майдана все-таки были обычные люди, недовольные властью Януковича. Националисты появились позже, перехватив протест.

Петр Порошенко, старается особо не светиться. Даже на воскресную акцию пришел не надолгоФото: REUTERS

Сегодня, судя по немногочисленности воскресной акции, такой народной поддержки у партии войны нет. Да и одних денег для полноценной революции сегодня недостаточно - нужна поддержка Запада. А Запад - это формула Штайнамайера. Впрочем, в разгар заокеанской предвыборной рубки помощь запросто может прийти из-за границы. Да хотя бы от команды Байдена, которому накануне выборов необходимо отвлечь Зеленского от расследования злоупотреблений его сына на Украине. Правда, все последствия этого будут иметь мало общего с реальными нуждами украинцев. Как и в 2014 году...