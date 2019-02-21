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Возможен ли в Европе новый Холокост?​

21 февраля 2019, 19:09  •  60 • В мире
Судьба европейских евреев вновь оказалась под большим вопросом из-за массовой миграции в Европу из мусульманских стран, которая может привести к самым неожиданным последствиям
Автор:
Латышев Сергей
По всей Франции при участии видных политиков, общественных и профсоюзных деятелей прошло 70 демонстраций против антисемитизма, к которым был приурочен разгром «неизвестными» еврейского кладбища в Эльзасе. Там осквернили около 100 могил. Практически одновременно была обстреляна синагога в пригороде французской столицы…
Демонстранты вышли на улицы Парижа и шести десятков других городов Франции под лозунгом «Хватит!». К ним присоединились политики и активисты из свыше чем 50 партий всего политического спектра, в том числе бывшие президенты Франсуа Олланд, Николя Саркози, действующий премьер-министр Эдуар Филипп. Президент Франции Эммануэль Макрон посетил вандализированное кладбище и озвучил ряд заявлений.
Те, кто это сделал, недостойны быть гражданами Французской Республики и будут наказаны,
— пообещал Макрон.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в специальном видеообращении предупредил: «Это чума, которая угрожает всем».
Глава Министерства репатриации и интеграции Израиля Йоав Галант заявил, что случившееся вызывает «воспоминания о мрачных временах в истории евреев», и призвал французских евреев к эмиграции. Кстати, десятки тысяч из них так уже и поступили, бежав в Израиль.
Слова и факты
На встрече Совета еврейских общин Франции (CRIF) Макрон назвал антисемитизм проблемой республики и анонсировал закон о борьбе с проявлениями ненависти в Интернете. Президент перечислил также ряд запланированных мер, направленных на борьбу с антисемитизмом. В частности, МВД поручено предпринять шаги по запрету расистских и антисемитских группировок, которые занимаются разжиганием ненависти и призывают к насилию.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху об антисемитизме в Европе: «Это чума, которая угрожает всем». Фото: www.globallookpress.com
По официальным данным, в 2018 году количество преступлений с антисемитским подтекстом выросло во Франции на 74% по сравнению с предыдущим годом — до 541 инцидента. Данные эти, безусловно, сильно занижены. Но скрыть пугающую тенденцию нарастающего террора в отношении французских евреев уже невозможно. В каждый следующий год их число удваивается, а на евреев, которые составляют 1% французского населения (550 тысяч человек, это пока что крупнейшая после Израиля и США еврейская община в мире), приходится, по данным Национального бюро бдительности против антисемитизма, половина всех расистских атак во Франции. В основном этим занимаются молодые мусульмане.
Антисемитизм во Франции и других странах Западной Европы бьёт рекорды, но власти и «прогрессивная общественность» помалкивают о его природе. Фото: Jean-Francois Badias/AP/TASS
Евреев похищают, пытают, вымогая деньги, и иногда убивают. Жертвами мигрантского антисемитизма становятся и старики, выжившие в Холокосте, которых режут ножами, сбрасывают с балкона мусульманские соседи по дому. Ими также становятся избиваемые и всячески унижаемые школьники, которых родителям приходится забирать из бесплатных государственных школ, где преобладает мигрантский контингент учеников, и отдавать в дорогие частные или католические.
Франция президента Эммануэля Макрона — весьма опасная для жизни евреев страна, и это неслучайно — в ней проживает больше мусульман, чем в любой другой стране в Европе. Фото: www.globallookpress.com
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В последних тоже стали появляться молодые мусульмане и возмущаться, почему там висят кресты, и что там делают евреи.
Виноваты… правые?
Власти и «прогрессивная общественность»​ стран Западной Европы возмущены стремительным ростом антисемитизма, в котором обычно обвиняют полумифических «правых экстремистов». При этом никто, кроме правых и «популистов», не признаёт, что террор в отношении евреев — почти исключительно дело рук обосновавшихся в Европе мусульманских мигрантов из Азии и Африки. Левые и либералы сознательно закрывают на это глаза, чтобы не ставить под удар свои «принципы» и политику «открытых дверей», которую уже давно проводит Евросоюз. Они упорно отказываются признать, что благодаря их «толерантности» в Европе обосновались миллионы совершенно нетолерантных и нелиберальных людей, которым претит весь уклад европейской жизни, а евреи являются объектом «законной» ненависти.
В обмане участвуют и системные СМИ, табуирующие эту взрывоопасную тему в страхе перед обвинениями в «исламофобии», и даже втянувшаяся в глобалистский проект еврейская элита:​ судьба рядовых евреев, над которыми мусульманские радикалы издеваются в Европе,​ её не интересует. Точно такая же ситуация привела в своё время к Холокосту, и нет никаких оснований считать, что возможное уничтожение евреев — теперь уже фанатиками от ислама — будет отличаться в лучшую сторону от того, что сделали национал-социалисты.
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На это указывают, в частности, беспрепятственно проходящие демонстрации исламистов в европейских городах под лозунгами «Всех евреев — в печи!». Ну а когда мусульманские радикалы избавятся от европейских евреев, они возьмутся и за других «неверных».
Как это происходит теперь?
Ещё недавно казалось, что после ужасов Второй мировой войны преследования и убийства евреев в Европе совершенно невозможны. Однако в последние годы европейские евреи — и не только французские — обнаружили, что оказались в ситуации, очень похожей на ту, которую переживало немецкое еврейство в первые годы нацизма. Разница в том, что тогда их травило государство, а сегодня роль травителей евреев играют обосновавшиеся в Европе выходцы из мусульманских стран. Причём их численность постоянно растёт по причине как нелегальной миграции, так и высокой демографии в среде уже обосновавшихся в Европе мусульман. Их интеграция в европейское общество в целом провалилась. И среди них — как реакция на окружающий инокультурный мир — укореняются самые радикальные разновидности ислама. В условиях, когда борьба за кусок хлеба неактуальна по причине щедрых социальных пособий, а гуманные европейские законы и пенитенциарная система скорее приглашают к совершению преступлений, чем предупреждают их, у молодых «радикализировавшихся» мусульман есть досуг для совершения расистских выходок и преступлений посерьёзней, и нет страха понести за них реальное наказание.
У них нет «прививки» от антисемитизма, которая есть у немцев. Освенцим, Майданек, Холокост — это для ощущающих вседозволенность выходцев из Афганистана, Сомали и других чудесных стран, где ненависть к евреям культивируется на государственном уровне и в семье, — пустой звук. Особенно когда они слышат проповеди вроде той, что произнёс несколько лет назад имам одной берлинской мечети, призвавший «уничтожить сионистских евреев, убить их всех до последнего». Этот и многие другие факты такого рода приводятся в книге британского исследователя ислама Дугласа Мюррея «Странная смерть Европы» (The strange death of Europe). На евреях, можно сказать, исламисты тренируются «для зачистки» всей Европы под себя и собственные «ценности», рассматривая её как территорию, которая должна быть завоёвана исламом. А на войне, как известно, все средства хороши.
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В европейских городах постоянно проходят антиеврейские демонстрации, участники которых призывают убивать евреев. Фото: www.globallookpress.com
Борьба с этой растущей угрозой европейских правительств в том виде, в каком она ведётся сейчас, абсолютно бесперспективна, потому что нельзя победить врага, если не считаешь его врагом, если вместо него в роли врага выступают те, кто меньше всех остальных хотел бы Европе такой участи и готов ради неё бороться.
Проблема, как уже отмечалось, заключается в том, что под «антисемитами» власти и значительная часть леволиберальной общественности понимают правые и национал-консервативные силы, которых выдают за духовных преемников фашистов и нацистов. И лишь потом, как о второстепенном факторе, самые честные представители истеблишмента, рискуя прослыть «неполиткорректными» и «исламофобами», упоминают о мигрантах. Правда же состоит в том, что правые и национал-консерваторы, несмотря на имевшиеся и имеющиеся у них претензии к евреям, давно примирились с ними перед лицом надвигающейся страшной угрозы, считают евреев своими союзниками. И это взаимно. Всё больше рядовых евреев вступают и в партию Марин Ле Пен, становясь членами её руководства, и в «Альтернативу для Германии» (АдГ), в которой недавно возникла «еврейская платформа». Между тем леволиберальный истеблишмент именно политические силы такого рода называет главной причиной роста антисемитизма.
Знамение времени: в бурно растущей национал-консервативной и «антисемитской» партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) появилась «еврейская платформа». Фото: www.globallookpress.com
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Результаты такой политики налицо. Согласно опросу Агентства Евросоюза по фундаментальным правам, почти половина евреев в Швеции боятся выходить на улицу в кипах, во Франции — 40%, в Европе в целом — 22%. При этом 75% респондентов ощущают увеличение угрозы для евреев в странах ЕС. В таких случаях естественны чемоданные настроения: многие европейские евреи задают себе в наши дни важнейший экзистенциальный вопрос о том, не настало ли снова время паковать чемоданы, чтобы не стать жертвами нового Холокоста.
Как это всё понимать?
Проводимой политике, которую формулируют, разумеется, не наивные люди с промытыми мозгами, мыслящие абстракциями и руководствующиеся благими пожеланиями, и, конечно, не циничные политики, которые у всех на виду, а намного более серьёзные дяди, есть только два объяснения.
Первое из них лежит на поверхности и именно поэтому, скорее всего, является ложным: европейские верхи вдруг резко поглупели, стали гуманистами. Они, дескать, не отдавали себе отчёта, какие серьёзнейшие проблемы несёт с собой массовая миграция, особенно из мусульманских стран. А теперь они просто потеряли контроль над ситуацией и лихорадочно думают о том, как её попытаться поправить.
Второе объяснение — «конспирологическое» и поэтому, скорее всего, верное. Миллионы мигрантов запускают в Европу для того, чтобы меньше платить за неквалифицированную работу, стереть старые идентичности, традиции, отменить завоёванные коренными европейцами на баррикадах обязательства власти перед народом.
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Главное «достоинство» замены населения и связанного с этим резкого роста террористических проявлений заключается в том, что это позволит ликвидировать демократию, ввести цензуру в Интернете для всех, создать полицейское государство и тоталитарную пирамиду с узким кругом богачей на вершине. И всё это, как говорили в СССР, на который ЕС становится всё больше похожим, будет делаться «по просьбе трудящихся».
Ведь в условиях растущего мигрантского беспредела и дикости этого потребуют все те, кто уже стал или может стать его жертвой — и евреи, и неевреи, и коренные европейцы, и законопослушная часть европейцев «новых». Они согласятся на всё, чтобы исламисты не давили их фурами и не взрывали на фестивалях, не расстреливали в кафе, не унижали женщин — вплоть до чипизации и тотальной электронной слежки, «фаршировки» мозгов. Что скрывать честному человеку? И какая же чудесная настанет тогда для элиты жизнь — никакие выборы ей будут уже не страшны. Такой «муравейник», который может быть либеральным по видимости, способен существовать вечно.
Увы, всё, что мы видим в течение нескольких последних десятилетий, полностью укладывается в эту версию. Причём на её реализацию невольно работают одновременно как исламисты, так и их принципиальные противники. И этот «хитрый план» глобалистов имеет очень большие шансы осуществиться.

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