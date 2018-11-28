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«Возместил ущерб в размере 250 тысяч»: суд закрыл дело стритрейсера, сбившего в Петербурге преподавателя Мариинки

28 ноября 2018, 20:09  •  65 • В России
В Санкт-Петербурге прекращено уголовное дело в отношении Ивана Ярочкина, который летом 2018 года во время уличных гонок на Невском проспекте насмерть сбил заслуженную балерину Мариинского театра Ольгу Искандерову. В городской прокуратуре заявили, что Ярочкин признал свою вину и выплатил родственникам погибшей компенсацию в размере 250 тыс. рублей. При этом его даже не лишили водительских прав. Как рассказал RT адвокат Ярочкина, молодой человек намерен продать свой автомобиль, а на вырученные деньги поставить памятник на могиле погибшей балерины.
 
© @ivanyarochkin / Instagram; пресс-служба Мариинского театра
 

Куйбышевский городской суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело по факту гибели бывшей балерины и преподавателя Мариинского театра Ольги Искандеровой в связи с примирением сторон. Женщину сбил на пешеходном переходе 28-летний Иван Ярочкин, который 18 июня вместе с другом устроил гонки по Невскому проспекту. По ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека» Ярочкину грозило до пяти лет лишения свободы.

Жизнь ценой в 250 тыс.

 

Как сообщили RT в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга, родственники погибшей сразу ходатайствовали о прекращении дела в связи с примирением сторон.

«Подсудимый признал вину в совершении преступления, ранее не судим, возместил причинённый ущерб родственникам погибшей в размере 250 тыс. рублей, раскаялся в содеянном. В связи с этим потерпевшие заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. При таких основаниях, в соответствии со ст. 25 УПК РФ, закон позволяет это сделать», — сообщили в пресс-службе.

Старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по связям со СМИ Юлиана Алексеева также пояснила, что в данном случае Ярочкин будет считаться привлекавшимся к уголовной ответственности, так как дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

Однако уличного гонщика в итоге даже не лишили водительского удостоверения.

  • © @ivanyarochkin / Instagram

Примечательно, что на кадрах из зала суда, снятых местным телеканалом 78.ru, видно, как Ярочкин помогает жене брата погибшей надеть пальто и спуститься с лестницы. Именно она была признана потерпевшей по делу и в зале суда просила «освободить мальчика». Также потерпевшим по делу проходил другой дальний родственник погибшей — Антон Кумысников. Он сразу заявил, что претензий к гонщику не имеет и на судебные заседания ходить не собирается.

Адвокат подсудимого Тимур Рзаев рассказал RT, что его подзащитный раскаивается в содеянном и авария стала для него сильнейшим стрессом, после которого он боится садиться за руль.

«Теперь Ярочкин намерен продать машину, на которой сбил Искандерову, а на вырученные деньги установить на её могиле памятник», — уверяет Рзаев.

RT попытался связаться с Иваном Ярочкиным, однако тот отказался отвечать на вопросы.

«Давай дубаснём»

 

Трагедия произошла 18 июня 2018 года на регулируемом пешеходном переходе на перекрёстке улицы Марата и Невского проспекта. Сам инцидент был зафиксирован на камеру видеорегистратора друга Ярочкина, а видеозапись позже появилась в соцсетях. Ярочкин на Toyota Supra и его друг на Mercedes решили устроить гонки со светофора.

На записи видно, как водитель Mercedes на перекрестке останавливается на красный свет. Рядом с ним останавливается его приятель на Toyota, и они начинают переговариваться через открытые окна автомобилей.

У Порошенко - сдвиг по базе

«Давай тут уже нормально дубаснём, — говорит водитель машины с регистратором. — Просто уже час ночи, завтра понедельник».

«Да, можно уже по домам, — отвечает водитель Toyota. — (Поедем. — RT) именно на зелёный, не на жёлтый».

По всей видимости, далее загорается зелёный сигнал светофора, и автомобили трогаются с пробуксовкой. Toyota выбивается вперед, затем машины сравниваются прямо перед тем самым пешеходным переходом, и автомобиль Ярочкина сбивает женщину, которую можно едва различить в темноте. В этот момент на видеорегистраторе видна скорость — 88 км/ч. При этом максимальная скорость после ДТП у Mercedes за несколько секунд доходит до 114 км/ч, а затем автомобиль останавливается на обочине.

От полученных травм женщина скончалась до приезда «скорой помощи». По данным местных СМИ, за владельцем Toyota числится немного меньше десятка нарушений ПДД в Петербурге, в том числе за превышение скорости.

Искандерова жила одна, паспорта при себе у неё не оказалось, и идентифицировать личность погибшей смогли только через 11 дней. Сделать это удалось после того, как в полицию обратились соседи погибшей, слышавшие, как у неё в квартире долгое время громко кричит от голода кошка. Похороны Искандеровой оплатил Мариинский театр. 

Ольга Искандерова родилась в блокадном Ленинграде в 1943 году. После окончания Ленинградского хореографического училища начала танцевать в Михайловском театре. Балерина исполняла сольные партии в «Спящей красавице», «Медном всаднике», «Пахите», «Сотворении мира» и других балетах.

Завершив карьеру, Искандерова начала преподавать. Ученики отзывались о ней как о требовательном педагоге, а также весёлом и жизнерадостном человеке, всегда готовом прийти на помощь.

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