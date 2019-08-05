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Возле зоны отчуждения Чернобыльской АЭС задержали шестерых сталкеров

05 августа 2019, 15:09  •  19 • Украина
Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании шестерых сталкеров, пытавшихся попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.
 
РИА Новости
 

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Вчера, по информации пограничников Житомирского отряда, совместно с работниками полиции задержаны шесть экстремальных туристов: двое из Литвы и четверо наших соотечественников», — сообщили в погранслужбе.

В июле сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании. 

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