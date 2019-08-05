Возле зоны отчуждения Чернобыльской АЭС задержали шестерых сталкеров

Государственная пограничная служба Украины сообщила о задержании шестерых сталкеров, пытавшихся попасть в зону отчуждения Чернобыльской АЭС.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Вчера, по информации пограничников Житомирского отряда, совместно с работниками полиции задержаны шесть экстремальных туристов: двое из Литвы и четверо наших соотечественников», — сообщили в погранслужбе.

В июле сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.