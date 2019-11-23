Возле Китая взорвана ядерная бомба. Или ядерный фейк

Автор:

Цыганов Александр

Сразу скажем: ничего реального в подтверждение или в опровержение этой информации Царьграду получить не удалось. Плечами пожимают даже те достойные люди, которые в своё время автору этих строк первому сообщили о Челябинском метеорите. В полном недоумении и военные источники Царьграда, которые, как знают постоянные читатели, всегда отличались высокой достоверностью мнений и информации, которыми делились с нашим порталом.

Так что сразу предваримся: мы ничего не будем утверждать, а лишь расскажем о поступающих сообщениях и поделимся теми самыми недоумениями тех самых наших надёжных информаторов.

Что произошло?

Мы не знаем. А приходящие по разным каналам сообщения рисуют следующую картину. Около 2.22 по московскому времени сегодня в Южно-Китайском море произошёл взрыв мощностью от 10 до 20 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Затем кто-то уточнил, будто мощность составила 12 килотонн. После этого стало наблюдаться повышение радиоактивного фона на побережье Китая и острова Тайвань, а также во Вьетнаме и на Филиппинах.

Фото: Bai Yu /Globallookpress

Позднее японская газета Ryukyu Simpo сообщила:

В понедельник вечером житель японского острова Мияко обнаружил на берегу цилиндр с надписью "урановый топливный стержень". Губернатор префектуры Дэни Тамаки обратился за помощью к силам самообороны. Утром во вторник прибывшие на место военные произвели замеры радиации, однако повышения радиоактивного фона зафиксировано не было.

С вопросами о том, откуда взялся понедельник, – позднее.

Все эти сведения в первоисточнике исходили от некоего Hal Turner Radio Show, каковой радиошоу, однако, уже свой источник этой информации обозначил как «собственный».

А теперь вопросы

Согласимся: всё это выглядит крайне подозрительно. Во-первых, сам источник. Это некая частная радиостанция в штате Нью-Йорк, США (1906 Paterson Plank Road, North Bergen, NJ 07047 USA), которая работает всего 5 дней в неделю по полсуток, а её владелец и руководитель Хародьд Тёрнер выпрашивает донаты у своих слушателей: «Таким образом, каждый месяц я должен просить вас о финансовой помощи, чтобы проект жил».

И вот этот дядька вдруг узнаёт то, чего не знает ещё никто о ядерном взрыве в другом полушарии? Хм…

В то же время, однако, странным образом подсуетилась пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, как официально называется Роспотребнадзор. Сообщение этого ведомства буквально звучит так:

По информации, полученной из глобальной сети мониторинга окружающей среды в Южно-Китайском море, зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом. Роспотребнадзором усилен мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях.

Фото: Christian Ohde/Globallookpress

То есть, надо полагать, некий инцидент всё же был и в глобальной сети мониторинга он именно что зафиксирован? То есть американский дядька с окраины мира не так и не прав получается, когда рекламирует себя в таких выражениях:

Вы должны обратить самое пристальное внимание на то, что говорит Хэл, потому что федеральное правительство настолько боится его слов, что вы просто знаете, что он говорит правду!

Так, что ли?

Но далее. Некий японец находит урановый топливный стержень. В какой-то понедельник. В какой-то вторник приезжают японские военные и проверяют радиационный фон. Забирают ли они артефакт, не сообщается. Но послушайте, «урановый ядерный стержень» – это, по-нашему, топливный элемент ядерного реактора, ТВЭЛ иначе его называют. Что там замерять, коли это герметичная трубка из стали или циркониевых сплавов, 9 мм диаметром и 3837 мм длиною, заполненная таблетками ядерного топлива. В данном случае, понятно, урана. Масса этого топлива – примерно от одного до полутора килограммов. Давайте спросим если не у японца, то у бога Нептуна, может ли полутора-двухкилограммовая металлическая палка в четыре метра длиною доплыть по воде из Южно-Китайского моря до Японии? Заодно спросим у бога Януса относительно её же, палки, перемещения во времени из пятницы в понедельник.

Впрочем, не стоит отрывать богов риторическими вопросами. Товарищ Архимед уже две тысячи лет с гаком как ответил на первый, а товарищ Эйнштейн сто лет назад – на второй. Оба случая – ответ отрицательный.

Но и тут не будем торопиться. Случай с японцем и ТВЭЛом вполне годится не только в фейки, но и как необходимый элемент прикрытия истины. Да и вообще может быть совершенно посторонним случаем, второпях прилепленным к сообщению борца с режимом из далёкой Америки.

Кстати, сообщение Роспотребнадзора также может быть частью тумана информационного прикрытия чего-то, что действительно могло случиться, но о чём военные предпочитают молчать.

Фото: Rainer Lesniewski/ Shutterstock.com

Что может быть, кроме фейка?

Источники Царьграда в военной области, как сказано, пожимают плечами. Ядерный взрыв? Теоретически могло быть. Но, простите, в реальности его очень тяжело устроить, ибо уж очень много уровней защиты стоит на соответствующих изделиях. «Известно, что американцы не раз теряли атомные бомбы, – наполнил один из информаторов. – Например, над Бискайским заливом. Над Испанией. Над Гренландией. Но ядерного взрыва не произошло ни разу».

Ты представляешь, что такое ядерный взрыв на глубине всего 50 метров? – задал вопрос эксперт в военно-морской сфере. – Да это красивая картинка на десятки километров вокруг! При той мощности, о которой говорят, это должен быть гриб такой же, как был в Хиросиме!

Хорошо, тогда взрыв реактора на атомной подлодке? В конце концов, по Южно-Китайскому морю постоянно шныряют китайские и американские субмарины. И разве не могли они, например, столкнуться? Или не могли разве в какой-то ситуации стукнуть одна другую ядерной торпедой?

В ответ – снова пожимание плеч. Теоретически такое вообразить можно. Но на практике… На практике второе предположение можно сразу же отмести: такое не скроешь, а нападение на военный корабль любой страны фактически означает объявление войны. А в случае случайного пуска мы бы уже видели лихорадочные звонки, обмен посланиями и перемещения высших должностных лиц вооружённых сил и дипломатического корпуса, чтобы успеть замять инцидент? не давая ему перерасти в войну.

Что же до первого предположения, то реакторы, говорят специалисты, так не взрываются. С такой мощностью. Просто потому, что в них невозможно устроить такое сжатие активного вещества, чтобы его масса стала критической. Взрыв реактора – это взрыв своеобразной «грязной бомбы». Такой, как это было в Чернобыле: взрыв обычный, тепловой, но в результате из разорванного реактора выносятся наружу радиоактивные вещества. Двадцать, даже десять килотонн для такого – нечто невероятное.

Фото: Li Ziheng, via www.imago-images/Globallookpress

Таким образом, вывод пока можно сделать один. То, как вся эта информация подана, очень и очень сильно напоминает фейк или вброс, что, впрочем, почти одно и то же. Но если подтвердятся сообщения о радиоактивном заражении в том районе, надо будет предполагать действительно инцидент с ядерным оружием или оборудованием.

В общем, подождём денёк-другой, и что-то одно да откроется.