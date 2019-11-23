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Возле Китая взорвана ядерная бомба. Или ядерный фейк
23 ноября 2019, 23:39 • 65 • В мире
Мощный подводный взрыв с выбросом радиации зафиксирован в Южно-Китайском море. Первые предположения: взорвалась либо атомная подводная лодка, либо боеголовка на ней
Автор:
Цыганов Александр
Сразу скажем: ничего реального в подтверждение или в опровержение этой информации Царьграду получить не удалось. Плечами пожимают даже те достойные люди, которые в своё время автору этих строк первому сообщили о Челябинском метеорите. В полном недоумении и военные источники Царьграда, которые, как знают постоянные читатели, всегда отличались высокой достоверностью мнений и информации, которыми делились с нашим порталом.
Так что сразу предваримся: мы ничего не будем утверждать, а лишь расскажем о поступающих сообщениях и поделимся теми самыми недоумениями тех самых наших надёжных информаторов.
Что произошло?
Мы не знаем. А приходящие по разным каналам сообщения рисуют следующую картину. Около 2.22 по московскому времени сегодня в Южно-Китайском море произошёл взрыв мощностью от 10 до 20 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Затем кто-то уточнил, будто мощность составила 12 килотонн. После этого стало наблюдаться повышение радиоактивного фона на побережье Китая и острова Тайвань, а также во Вьетнаме и на Филиппинах.
Фото: Bai Yu /Globallookpress
Позднее японская газета Ryukyu Simpo сообщила:
С вопросами о том, откуда взялся понедельник, – позднее.
Все эти сведения в первоисточнике исходили от некоего Hal Turner Radio Show, каковой радиошоу, однако, уже свой источник этой информации обозначил как «собственный».
А теперь вопросы
Согласимся: всё это выглядит крайне подозрительно. Во-первых, сам источник. Это некая частная радиостанция в штате Нью-Йорк, США (1906 Paterson Plank Road, North Bergen, NJ 07047 USA), которая работает всего 5 дней в неделю по полсуток, а её владелец и руководитель Хародьд Тёрнер выпрашивает донаты у своих слушателей: «Таким образом, каждый месяц я должен просить вас о финансовой помощи, чтобы проект жил».
И вот этот дядька вдруг узнаёт то, чего не знает ещё никто о ядерном взрыве в другом полушарии? Хм…
В то же время, однако, странным образом подсуетилась пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, как официально называется Роспотребнадзор. Сообщение этого ведомства буквально звучит так:
Фото: Christian Ohde/Globallookpress
То есть, надо полагать, некий инцидент всё же был и в глобальной сети мониторинга он именно что зафиксирован? То есть американский дядька с окраины мира не так и не прав получается, когда рекламирует себя в таких выражениях:
Так, что ли?
Но далее. Некий японец находит урановый топливный стержень. В какой-то понедельник. В какой-то вторник приезжают японские военные и проверяют радиационный фон. Забирают ли они артефакт, не сообщается. Но послушайте, «урановый ядерный стержень» – это, по-нашему, топливный элемент ядерного реактора, ТВЭЛ иначе его называют. Что там замерять, коли это герметичная трубка из стали или циркониевых сплавов, 9 мм диаметром и 3837 мм длиною, заполненная таблетками ядерного топлива. В данном случае, понятно, урана. Масса этого топлива – примерно от одного до полутора килограммов. Давайте спросим если не у японца, то у бога Нептуна, может ли полутора-двухкилограммовая металлическая палка в четыре метра длиною доплыть по воде из Южно-Китайского моря до Японии? Заодно спросим у бога Януса относительно её же, палки, перемещения во времени из пятницы в понедельник.
Впрочем, не стоит отрывать богов риторическими вопросами. Товарищ Архимед уже две тысячи лет с гаком как ответил на первый, а товарищ Эйнштейн сто лет назад – на второй. Оба случая – ответ отрицательный.
Но и тут не будем торопиться. Случай с японцем и ТВЭЛом вполне годится не только в фейки, но и как необходимый элемент прикрытия истины. Да и вообще может быть совершенно посторонним случаем, второпях прилепленным к сообщению борца с режимом из далёкой Америки.
Кстати, сообщение Роспотребнадзора также может быть частью тумана информационного прикрытия чего-то, что действительно могло случиться, но о чём военные предпочитают молчать.
Фото: Rainer Lesniewski/ Shutterstock.com
Что может быть, кроме фейка?
Источники Царьграда в военной области, как сказано, пожимают плечами. Ядерный взрыв? Теоретически могло быть. Но, простите, в реальности его очень тяжело устроить, ибо уж очень много уровней защиты стоит на соответствующих изделиях. «Известно, что американцы не раз теряли атомные бомбы, – наполнил один из информаторов. – Например, над Бискайским заливом. Над Испанией. Над Гренландией. Но ядерного взрыва не произошло ни разу».
Хорошо, тогда взрыв реактора на атомной подлодке? В конце концов, по Южно-Китайскому морю постоянно шныряют китайские и американские субмарины. И разве не могли они, например, столкнуться? Или не могли разве в какой-то ситуации стукнуть одна другую ядерной торпедой?
В ответ – снова пожимание плеч. Теоретически такое вообразить можно. Но на практике… На практике второе предположение можно сразу же отмести: такое не скроешь, а нападение на военный корабль любой страны фактически означает объявление войны. А в случае случайного пуска мы бы уже видели лихорадочные звонки, обмен посланиями и перемещения высших должностных лиц вооружённых сил и дипломатического корпуса, чтобы успеть замять инцидент? не давая ему перерасти в войну.
Что же до первого предположения, то реакторы, говорят специалисты, так не взрываются. С такой мощностью. Просто потому, что в них невозможно устроить такое сжатие активного вещества, чтобы его масса стала критической. Взрыв реактора – это взрыв своеобразной «грязной бомбы». Такой, как это было в Чернобыле: взрыв обычный, тепловой, но в результате из разорванного реактора выносятся наружу радиоактивные вещества. Двадцать, даже десять килотонн для такого – нечто невероятное.
Фото: Li Ziheng, via www.imago-images/Globallookpress
Таким образом, вывод пока можно сделать один. То, как вся эта информация подана, очень и очень сильно напоминает фейк или вброс, что, впрочем, почти одно и то же. Но если подтвердятся сообщения о радиоактивном заражении в том районе, надо будет предполагать действительно инцидент с ядерным оружием или оборудованием.
В общем, подождём денёк-другой, и что-то одно да откроется.
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