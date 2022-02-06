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Возле границ Украины стоят "Искандеры". Reuters опубликовало спутниковые снимки
06 февраля 2022, 21:10 • 137 • В мире
Агентство Reuters обнародовало спутниковые снимки военных и техники в Белоруссии, находящихся вблизи украинских границ.
Спутниковые снимки военной техники, сделанные Maxar Technologies, появились в СМИ. Агентство Reuters сообщает, что на фото запечатлены военные России, дислоцированные у украинских границ.
При этом еще до "сенсации" агентства Минобороны России и Белоруссии не скрывали, что на полигоны республики будет переброщена техника и силы для проведения учений Союзного государства. Военные маневры пройдут с 10 по 20 февраля.
На обнародованных снимках с аэродрома Лунинец в Беларуси идентифицировали 15 штурмовиков Су-25 и системы ПВО С-400. Как сообщает "Голос Америки"* на кадрах также есть ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерные боеголовки.
При этом, указывают западные журналисты, ни в России, ни в Белоруссии якобы не стали давать комментариев по поводу обнародованных фото.
Впрочем, уточняется, что Reuters также не провело независимой верификации фотографий.
Напомним, что русские и белорусские военные до 20 февраля проведут военные учения под названием "Союзная решимость"
Развертывание и планируемые учения проходят на фоне усиления напряженности между Россией и Западом в связи с концентрацией российских войск у границы с Украиной. Западные страны обвинили Россию в подготовке вторжения в Украину, Москва эти обвинения отрицает.
* - СМИ, признанное в России иноагентом.
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