Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У стрелявшей по Донбассу украинской снайперши нашли ещё один смертельный "т...
Армия Украины начала голодать
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
Европа наносит удар по окружению Путина: Фон дер Ляйен дошла до прямых угроз
Главная / В мире

Возле границ Украины стоят "Искандеры". Reuters опубликовало спутниковые снимки

06 февраля 2022, 21:10  •  137 • В мире
Агентство Reuters обнародовало спутниковые снимки военных и техники в Белоруссии, находящихся вблизи украинских границ.
Спутниковые снимки военной техники, сделанные Maxar Technologies, появились в СМИ. Агентство Reuters сообщает, что на фото запечатлены военные России, дислоцированные у украинских границ.
При этом еще до "сенсации" агентства Минобороны России и Белоруссии не скрывали, что на полигоны республики будет переброщена техника и силы для проведения учений Союзного государства. Военные маневры пройдут с 10 по 20 февраля.
На обнародованных снимках с аэродрома Лунинец в Беларуси идентифицировали 15 штурмовиков Су-25 и системы ПВО С-400. Как сообщает "Голос Америки"* на кадрах также есть ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерные боеголовки.
При этом, указывают западные журналисты, ни в России, ни в Белоруссии якобы не стали давать комментариев по поводу обнародованных фото.
Впрочем, уточняется, что Reuters также не провело независимой верификации фотографий.
Напомним, что русские и белорусские военные до 20 февраля проведут военные учения под названием "Союзная решимость"
Развертывание и планируемые учения проходят на фоне усиления напряженности между Россией и Западом в связи с концентрацией российских войск у границы с Украиной. Западные страны обвинили Россию в подготовке вторжения в Украину, Москва эти обвинения отрицает.
* - СМИ, признанное в России иноагентом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


137
Источник
Похожие новости
06 февраля 2022, 10:05
Сенсационное обращение Елизаветы II: Камилла Паркер-Боулз станет королевой?
06 февраля 2022, 15:55
"Брак - это союз между мужчиной и женщиной": За эту фразу христианку хотят посадить на два года
05 февраля 2022, 11:20
RMF FM: Венгрия раскалывает не только ЕС, но и НАТО
05 февраля 2022, 08:20
Призвали к открытости: почему Россия и Китай выразили беспокойство военно-биологической деятельностью США
05 февраля 2022, 20:40
Тони Блэр, «гуманитарные интервенции» в Югославии и Ираке и день сегодняшний
05 февраля 2022, 18:15
«Потворствуют националистам»: почему посол РФ в США назвал крайне опасными поставки американского оружия Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 февраля 2022, 11:50
"Си Цзиньпин не подал руки Путину": Китаевед объяснил, что это значит
06 февраля 2022, 07:45
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую "н...
06 февраля 2022, 10:05
"Мы самое богатое государство в мире?": Новая "покупка" Зеленског...
06 февраля 2022, 02:30
"Арестуем вас на следующий день": Посол России рассказал об угрозах русским...
06 февраля 2022, 09:30
Украина готовится нанести сокрушительный удар по российской энергетике
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 февраля 2022, 08:00
Убрать войска из Крыма? США получили тонкий намёк на своё исчезновение с карты мира
05 февраля 2022, 01:25
У стрелявшей по Донбассу украинской снайперши нашли ещё один смертельный "талант"
31 января 2022, 11:10
Варшава сделала беспрецедентное предложение Киеву: "Безвозмездно"
03 февраля 2022, 09:45
"Хо-хо просто": Лавров блистательно разбил Венедиктова в прямом эфире
31 января 2022, 07:40
"Теперь страшно по-настоящему": Беспрецедентное решение "Энергоатома" напугало депутата Рады
02 февраля 2022, 05:45
Партизаны движения «Вольный город Одесса» сожгли в Киеве авто лидера неонацистской группировки
03 февраля 2022, 13:15
Глазьев уместил всю суть "войны с Россией" в одно фото: "А что потеряли русские?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.