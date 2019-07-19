«Возгорания не было»: два человека пострадали в результате задымления на борту самолёта в Шереметьеве

В аэропорту Шереметьево на борту самолёта Boeing 737 произошло задымление. В результате были госпитализированы два пассажира из 173 находившихся на борту. Всего в инциденте пострадали восемь человек. Следовавший по маршруту Москва — Ереван лайнер принадлежит компании Nordwind Airlines. Позднее авиаперевозчик отправил пассажиров в пункт назначения резервным бортом. Следственный комитет, Росавиация и Ространснадзор начали проверку инцидента.

Два пассажира госпитализированы после задымления на борту лайнера Boeing 737 в аэропорту Шереметьево. Самолёт компании Nordwind Airlines должен был вылететь в ночь на пятницу, 19 июля, из Москвы в Ереван, однако взлёт пришлось прервать из-за непредвиденной ситуации.

«В 00:45 мск рейс N4-477 SVO-EVN B738 (VPBSZ) при разбеге в пассажирском салоне появился посторонний запах. Экипаж прекратил взлёт и после освобождения взлётно-посадочной полосы и выключения двигателей организовал эвакуацию пассажиров (162 взрослых, 11 детей) по аварийным надувным трапам», — сообщается на официальном сайте перевозчика.

В инциденте пострадали восемь человек, двоим из них понадобилась госпитализация. РИА Новости сообщает, что серьёзных травм ни у кого из участников инцидента не зафиксировано.

В аэропорту Шереметьево уточнили, что после возникновения внештатной ситуации командир воздушного судна доложил об этом наземным службам и принял решение прервать взлёт. Он освободил полосу и остановил самолёт на рулёжной дорожке, рассказали РИА Новости в аэропорту. Отмечается, что возгорания на борту не было.

В компании Nordwind Airlines уточнили, что пассажирам рейса предоставили питание и прохладительные напитки, а их багаж и личные вещи перегрузили в резервный самолёт.

Позднее перевозчик отправил пассажиров рейса «Москва — Ереван» по маршруту резервным бортом. По информации Росавиации, самолёт вылетел в 5:34 мск.

«На вылет зарегистрировано 145 пассажиров, 28 пассажиров приняли решение об отмене перелёта, в их числе два пассажира, которые были госпитализированы в клинику», — приводит ТАСС сообщение аэропорта Шереметьево.

Вскоре после инцидента воздушная гавань вернулась к штатному режиму работы.

«Аэропорт Шереметьево перешёл на работу в штатном режиме, рейсы на вылет и прилёт выполняются по расписанию», — цитирует РИА Новости сообщение аэропорта.

Ряд ведомств заявили о начале проверок по факту инцидента. В частности, в Росавиация сообщили о формировании комиссии, которая уже приступила к работе.

«Для расследования обстоятельств и причин авиационного происшествия сформирована специальная комиссия Росавиации. Комиссия приступила к работе», — говорится в официальном сообщении на сайте ведомства.

В свою очередь, Ространснадзор проведёт внеплановую проверку перевозчика.

«Будем проводить внеплановую проверку авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind Airlines. — RT) на предмет соблюдения требований воздушного законодательства», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

В Московском межрегиональном транспортном управлении Следственного комитета также заявили о начале доследственной проверки инцидента на борту самолёта.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — приводит «Интерфакс» сообщение ведомства.

Два человека пострадали в результате задымления на борту самолёта в Шереметьеве

Случаи задымления пассажирских самолётов РФ в 2019 году

С начала года в России произошло несколько случаев задымления на борту пассажирских авиа лайнеров, которые привели к отмене запланированных рейсов.

В начале апреля при взлёте в аэропорту Саратова самолёт Як-42д компании «ЮТэйр» прервал полёт. Командир воздушного судна, направлявшегося в Сургут, принял такое решение из-за задымления в кабине пилотов. Находившихся на борту 99 пассажиров не пострадали, их доставили в здание аэропорта, чтобы позднее отправить резервным самолётом.

В марте в Николаевске-на-Амуре сработал датчик задымления самолёта DASH-8 авиакомпании «Аврора». Воздушное судно должно было направиться в Хабаровск, однако из-за инцидента экипаж решил не выполнять рейс. На борту было 23 пассажира, часть из которых проживали рядом и после инцидента отправились домой. Иногородних разместили в гостинице.

В январе лайнер Boeing 737-800 компании «Нордстар», следовавший из Норильска в Москву и Минеральные воды, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика задымления. Находившихся на борту 118 пассажиров направили регулярным рейсом в Санкт-Петербург, а оттуда в пункт назначения.

В том же месяце в тюменском аэропорту Рощино произошло задымление двигателя самолёта компании «ЮТэйр». Лайнер, который должен был вылететь в Ханты-Мансийск, после инцидента эвакуировали. В ходе ЧП никто не пострадал. Находившихся на борту 46 пассажиров отправили по маршруту резервным рейсом.