Возглавляемое Башкетовой ведомство выборочно «игнорирует» контроль за поставщиками питания

С марта сферу социального питания Санкт-Петербурга сотрясают многочисленные судебные процессы, негатив в прессе, а также взаимные обвинения сторон. Связано это с расследованиями ФАС по картельным сговорам в данной отрасли. Похоже, что единственной компанией, которая осталась в стороне от скандалов, стала «ТЗБ «Петроградская», пишет Neva.today. Местный Роспотребнадзор почему-то тоже не горит желанием проверять деятельность предприятия.

Данное предприятие является одним из крупнейших игроков в отрасли. С 2018 года компанией было получено государственных контрактов на сумму примерно 3,3 млрд. рублей.

Руководит фирмой Евгений Лобанов. Совместно с компанией с похожим названием «ТЗБ», возглавляемой женщиной по фамилии Лобанова, «ТЗБ «Петроградская» обеспечивает социальным питанием практически весь Невский район, а также часть Фрунзенского. Причём обе компании не конкурируют друг с другом при участии в тендерах.

Бурный рост предприятий пришёлся на период пребывания главой администрации Невского района Константина Серова. А после назначения чиновника на аналогичный пост во Фрунзенском районе, «ТЗБ «Петроградская» начала осуществлять свою деятельность и там. Подобная череда совпадений позволила некоторым информационным ресурсам предположить личную заинтересованность Серова в работе компаний.

Несмотря на лидирующие позиции на рынке соцпитания, «ТЗБ «Петроградская» и «ТЗБ» достаточно редко попадают в поле зрения прессы и надзорных органов. Так, за много лет не найдено ни одной плановой проверки Управления РПН по Санкт-Петербургу под руководством Натальи Башкетовой в отношении данных предприятий. Для примера, «Фирму Флоридан» подвергали проверкам более 90 раз, а «Альфа-провиант» почти 150.

Подобные цифры говорят о явной избирательности ведомства в плане проводимых надзорных действий. Ранее уже задерживали сотрудников местного управления РПН за взятки. Что касается самой Башкетовой, то некоторые ресурсы указывают на несоответствие её расходов официальным доходам.

Возможно, ведомству приходится считаться с влиянием Константина Серова и тщательно обходить проверками «ТЗБ «Петроградская». Ответ на этот вопрос должны найти федеральные руководители Натальи Башкетовой. Ведь иначе рынок соцпитания Петербурга окончательно скатится в «лихие 90-е», когда контролирующие органы использовались для конкурентных войн и рейдерских захватов.