Возглавившая Совет ЕС Германия обратилась к России

Напомним, что с сегодняшнего дня председательство в Совете Европейского союза перешло к Германии. В связи с этим выступил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр. По словам дипломата, Европа крайне важна для Германии, потому что именно "объединённая Европа стала для нас уроком, который мы извлекли из чудовищных войн предыдущего столетия".

Он также обратился в адрес России, выразив надежду на тесное сотрудничество.

"Очень надеюсь, что на тот или иной вопрос мы также найдем совместные с Россией ответы", - сказал он, отметив, что все вопросы, встающие перед Германией и Россией, не утратят своей актуальности и сегодня, и завтра.

"Поэтому мы, я в этом убежден, в долгосрочной перспективе и вновь будем стремиться к тому, чтобы взаимодействовать более тесно - сколь тесно мы связаны нашей историей", - подчеркнул он.