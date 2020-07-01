Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как м...
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, ...
Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
Главная / Политика

Возглавившая Совет ЕС Германия обратилась к России

01 июля 2020, 16:00  •  278 • Политика
Занявшая с 1 июля главенствующий пост в Совете Евросоюза Германия обратилась с политическим заявлением в адрес России.
Напомним, что с сегодняшнего дня председательство в Совете Европейского союза перешло к Германии. В связи с этим выступил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр. По словам дипломата, Европа крайне важна для Германии, потому что именно "объединённая Европа стала для нас уроком, который мы извлекли из чудовищных войн предыдущего столетия".
Он также обратился в адрес России, выразив надежду на тесное сотрудничество.
"Очень надеюсь, что на тот или иной вопрос мы также найдем совместные с Россией ответы", - сказал он, отметив, что все вопросы, встающие перед Германией и Россией, не утратят своей актуальности и сегодня, и завтра.
"Поэтому мы, я в этом убежден, в долгосрочной перспективе и вновь будем стремиться к тому, чтобы взаимодействовать более тесно - сколь тесно мы связаны нашей историей", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



278
Источник
Похожие новости
01 июля 2020, 06:00
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали ответ
01 июля 2020, 01:00
Завещание Ельцина против поправок в Конституцию: "Молчать совершенно стало невмочь"
01 июля 2020, 10:00
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
01 июля 2020, 02:00
Даже получив русские С-300, США не смогли разгадать их секрет - Леонков
01 июля 2020, 06:00
Турция может продать США российские С-400 только при одном условии - ФСВТС
01 июля 2020, 01:00
"Культура унижения"? Звезду "Зачарованных" послали к психологу из-за высказываний против России
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 июля 2020, 06:00
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
01 июля 2020, 06:00
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали ответ
01 июля 2020, 01:00
Завещание Ельцина против поправок в Конституцию: "Молчать совершенно стало невмо...
01 июля 2020, 10:00
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
01 июля 2020, 02:00
Даже получив русские С-300, США не смогли разгадать их секрет - Леонков
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июня 2020, 13:00
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
25 июня 2020, 00:25
Солдат, отстраненный от парада в Москве, устроил не «провокацию», а перепалку с сослуживцем
25 июня 2020, 20:25
Наталия Нарочницкая: «Не надо нам указывать, какие ценности исповедовать!»
28 июня 2020, 03:32
Конец российского посольства
28 июня 2020, 02:00
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное соглашение" с МВФ
27 июня 2020, 03:00
Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренникова
24 июня 2020, 18:00
"Вы больные, девочки": Захарова оригинально ответила Габунии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.