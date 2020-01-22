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Возглавит что-то на букву С или на букву Д: В Сети комментируют отставку "специалиста по иностранным языкам" Мутко

22 января 2020, 03:54  •  39 • Политика
В Сети комментируют отставку "специалиста по иностранным языкам" Виталия Мутко, который не вошёл в состав кабмина Михаила Мишустина. Как иронизируют граждане, политику надо возглавить что-то на букву С, хотя появилась информация, что он возглавит госкомпанию на букву Д.
Виталий Мутко окончательно покинул состав правительства России. Об этом объявлено 21 января.
Напомним, Виталий Мутко в 2012-2016 годах возглавлял Министерство спорта РФ. С 2016 года он перешёл на пост вице-премьера и курировал сферу правительства.
Политик поблагодарил членов своей команды за проделанную работу.
"Хочу от всего сердца поблагодарить свою команду, всех своих коллег за добросовестную работу. Мы трудились с полной самоотдачей и достигли немалых результатов", - заявил он.
В Сети активно подшучивают над Мутко.
"Сообщают, что Мутко не войдёт в новый состав правительства. А вот Шойгу остаётся. Ах да, ещё Медведев отписался от правительства в Instagram", - написал в Twitter публицист Армен Гаспарян.
"Очень переживаю за Мутко. Такой способный. На все руки мастер. То спорт, то стройка. Следующая что на букву С? Буду держать кулаки за Орешкина. Может, оставят хотя бы чай подавать", - иронизирует @graleksandr57.
"Я так понимаю, что Мутко отправили учить английский?" - добавил @slyhedge.
"Как же мы без Мутко?! Ну хоть бы специалистом по иностранным языкам оставили! Как же такого полиглота не взяли?"- ужасается @butyljok.
"Семерых убрали, остальные все на месте. За Мутко обидно, весёлый был в твиттере", - резюмировал Иван Смехов (@dP2ymurNf75WEy5).
Как сообщает РБК, Виталий Мутко не долго будет безработным. По данным инсайдеров, он может возглавить госкомпанию "Дом.РФ".

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