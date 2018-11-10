Воздушный универсал: в ОКБ Сухого указали на превосходство Су-57 над американскими F-22 и F-35

Российский истребитель пятого поколения Су-57 способен эффективно уничтожать наземные цели, а также успешно вести воздушный бой. Об этом заявил главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец. При этом он отметил, что американские аналоги — F-22 и F-35 — изначально создавались для выполнения узкого спектра задач, а потому уступают российскому самолёту либо в способности поражать наземные цели, либо в манёвренности, необходимой для получения преимущества в воздухе.

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 превосходит аналоги, разработанные Соединёнными Штатами, — F-22 и F-35. Об этом рассказал Михаил Стрелец — главный конструктор-директор ОКБ Сухого, где создаётся российская боевая машина.

Он отметил, что американские самолёты изначально имели узкий круг задач. Так, F-22 уступает Су-57 в возможностях уничтожения наземных целей, поскольку создавался как самолёт «для завоевания превосходства в воздухе».

«И только потом американцы поняли, что принципиально неправильно было проектировать самолёт только под размещение ракет «воздух — воздух», и предприняли попытку разместить авиационные средства «воздух — поверхность» в существующую конфигурацию отсеков. Но конфигурация отсеков не позволила разместить более крупные грузы», — сказал Стрелец в эфире телеканала «Звезда».

В то же время в плане манёвренности и разгонных характеристик преимущество над F-35, заточенным под уничтожение наземных целей, имеет не только Су-57, но и российские истребители четвёртого поколения.

Как отметил специалист, чем выше соотношение нагрузки, которую может взять самолёт, к его массе, «тем выше качество самолёта с точки зрения носителя».

«По этому показателю Су-57 не имеет аналогов среди самолётов пятого поколения», — указал Стрелец.

Подчеркнём, что на Западе также отмечали достоинства российского истребителя пятого поколения.

В апреле эксперты издания The Drive рассказали о ряде технических особенностей, которые им понравились в Су-57. В частности, это оптико-электронная локационная система обнаружения воздушных целей, внутрифюзеляжное размещение ракет и трёхмерная система отклонения вектора тяги.

Летом американский военно-исторический журнал Military Watch писал, что Су-57 является предпочтительным вариантом для Турции, поскольку российский самолёт больше подходит для ведения воздушного боя, чем американский F-35.

В сентябре британское издание Daily Mail опубликовало материал, в котором говорилось, что Су-57 будут представлять серьёзную угрозу даже для самых современных истребителей, которые имеются в распоряжении других стран.

Наряду с этим напомним, что в октябре председатель комитета по обороне Совета Федерации, экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявил о возможности переоборудовать Су-57 «в полностью автоматический беспилотный вариант боевой машины».

«Ничего похожего (а тем более лучшего) на сегодняшний день в мире не изобрели. Специалисты классифицируют Су-57 не просто как образец пятого поколения, а как самолёт поколения 5+. Причём внедрение новых технологий в этот истребитель продолжается. Ряд из них эксперты причисляют уже к технологиям шестого поколения», — отмечал Бондарев.

«Су-57 превосходит оба американских самолёта»

Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский также обратил внимание на то, что F-22 и F-35 создавались для выполнения весьма узкого спектра задач. При этом российским инженерам удалось создать универсальную машину, которая в то же время не уступает F-22 в воздушном бою, а F-35 — в ударах по наземным целям. То есть в тех сферах, которые должны быть коньком американских истребителей.

«То есть Соединённые Штаты создали два специализированных самолёта разного назначения. А Су-57 изначально задумывался и конструировался как универсальный самолёт для выполнения задач воздушного боя, а также для поддержки сухопутных войск и ударов по наземным целям. Потому и итог такой. То есть Су-57 по меньшей мере не уступает им в этих специализированных направлениях. А по сути получается, что он и тот, и другой превосходит», — подчеркнул Мураховский в беседе с RT.

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При этом военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин отметил, что российская сторона начала разработку собственного многофункционального истребителя пятого поколения как ответ на F-22. Эксперт также считает, что Су-57 и F-35 представляют разные классы подобных машин, поскольку американский самолёт легче российского.

«Если сравнивать с F-22, то Су-57 вышел на испытания гораздо позже. Конечно, он превосходит этот самолёт. Мы создали машину, которая более совершенна. У российского самолёта намного лучше аэродинамика, очень хорошее бортовое оборудование, самая современная радиолокационная станция. Хорошая система интеграции вооружения, оно всё упаковано в специальный боевой отсек. Кроме того, наш новый двигатель — более совершенный и экономичный. Американский F-22 может находиться в крейсерском режиме ограниченное количество времени», — пояснил Шурыгин в беседе с RT.