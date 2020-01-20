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«Воздушные цели были уничтожены»: российские военные отразили атаку боевиков на авиабазу в Сирии

20 января 2020, 12:39  •  55 • В мире
Террористы в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим, направив к ней три беспилотника. Воздушные цели были обнаружены и уничтожены штатными средствами ПВО и не причинили никакого ущерба, сообщили в Минобороны. Кроме того, боевики в последние дни организовали несколько массированных наступлений из зоны деэскалации в Идлибе на позиции правительственных войск. С 16 января они более 15 раз атаковали военных и свыше 250 раз обстреливали мирные населённые пункты. Жертвами этих нападений стали 47 сирийских военных и 51 гражданский, свыше 190 человек ранены. В Минобороны отмечают, что такого обострения ситуации в регионе не было с мая 2019 года.
 
Авиабаза Хмеймим РИА Новости © Максим Блинов
 

Вечером в воскресенье, 19 января, боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим при помощи беспилотников. Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, дроны были уничтожены средствами ПВО базы и не нанесли какого-либо ущерба.

«На значительном удалении были выявлены три малоразмерные воздушные цели (БПЛА), приближавшиеся к российскому военному объекту с северо-восточного направления. Штатными зенитными ракетными средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции. Пострадавших или материального ущерба нет», — отметили в Минобороны.

На этом фоне в минувшие выходные боевики организовали несколько массированных наступлений на правительственные войска в районе зоны деэскалации в Идлибе. Об этом сообщили в Центре по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии (ЦПВС).

«18 января бандгруппа численностью до 130 боевиков при поддержке пикапов с крупнокалиберными пулемётами из района Гадфа в юго-восточном направлении атаковала оборонительные позиции сирийских правительственных войск, которым удалось отразить наступление только благодаря массированному применению артиллерии и танков», — говорится в докладе.

В этот же день три группы боевиков численностью от 50 до 70 человек каждая при поддержке пикапов с установленным на них тяжёлым вооружением атаковали позиции сирийских войск на юге идлибской зоны деэскалации (в районах Кафер-Седжна, Мука и Хербет-Бабулин). Сообщается, что в результате нападения они отошли на исходные позиции, потеряв до 15 человек убитыми и 25 ранеными.

«В ходе отражения атак боевиков десять военнослужащих Вооружённых сил САР погибли, 15 получили ранения», — сообщили в ЦПВС.

Эскалация в Идлибе

 

Обострение в районе Идлиба продолжается уже несколько дней. По информации Минобороны, с 16 января 2020 года террористы по меньшей мере 16 раз атаковали позиции правительственных войск, а также совершили более 250 обстрелов мирных населённых пунктов. В результате этих атак и обстрелов погибли 47 сирийских военнослужащих, ещё 77 были ранены. Ещё больше жертв среди гражданского населения — 51 убитый и 116 пострадавших.

При этом специалисты ЦПВС подчёркивают, что вместо самодельного оружия боевики стали активнее использовать штатное вооружение стран НАТО: «Если ранее незаконные вооружённые формирования в основном применяли оружие и боеприпасы кустарного производства (типа «балономёт»), то сейчас боевики активно применяют штатные боеприпасы и оружие стран НАТО».

Эта эскалация привела к тому, что из идлибской зоны деэскалации уже несколько дней не выходят мирные граждане. Так, пункты пропуска для выхода с этой территории были открыты 13 января, однако с 16-го числа через них никто не проходил. Всего за это время покинуть зону деэскалации смогли почти 1,5 тыс. человек и 63 единицы техники.

«Такого обострения обстановки не наблюдалось с мая 2019 года», — подчеркнули в ЦПВС.

Отметим, что Минобороны также опубликовало карту, на которой зафиксирована обстановка в Сирии на утро 19 января. На ней отмечены вышеупомянутые атаки, а также обозначено, какие территории находятся под контролем правительства САР, а какие — пока вне юрисдикции Дамаска.

  • © Минобороны России

Так, из документа следует, что почти по всему периметру идлибской зоны деэскалации фиксируются нарушения режима прекращения огня, а на востоке страны, на территориях, неподконтрольных законному правительству, было совершено несколько терактов.

Стоит отметить, что в ходе своих атак боевики также используют бронетехнику. Так, 17 января сообщалось, что террористы численностью до 50 человек при наступлении задействовали шесть танков и бронемашины пехоты. Глава ЦПВС генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что правительственные войска смогли контратаковать и восстановить линию обороны. Он также рассказал, что ответственность за эскалацию несёт террористическая организация «Хайат Тахрир аш-Шам»*, численность боевиков которой (без учёта наёмников) составляет порядка 20 тыс.

По его словам, боевики стараются спровоцировать новый виток эскалации в районе Идлиба, чтобы удержать контроль над занятыми террористическими организациями территориями.

«В таких условиях главари джихадистов стремятся спровоцировать новый виток эскалации с целью мобилизовать боевиков в идлибской зоне деэскалации для противостояния правительственным войскам и не потерять контроля над оккупированными территориями», — отметил Боренков.

«При этом руководство радикалов явно рассчитывает на поддержку Запада, который своим вмешательством в очередной раз попытается не допустить решительных действий правительственных сил по ликвидации террористического гнезда в Идлибе», — подчеркнул генерал-майор.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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