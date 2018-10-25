Воздушное пространство открыли в Черниговской области после ЧП на арсенале

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В Черниговской области Украины открыли воздушное пространство после ликвидации пожара на арсенале. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Reuters

«Полностью восстановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта и открыто воздушное пространство», — уточнили в пресс-службе. Накануне ГосЧС Украины сообщила о ликвидации пожара на арсенале под Черниговом. Пожар на арсенале хранения боеприпасов произошёл в ночь на 9 октября.