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Воздушное пространство открыли в Черниговской области после ЧП на арсенале
25 октября 2018, 10:39 • 55 • Украина
В Черниговской области Украины открыли воздушное пространство после ликвидации пожара на арсенале. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Reuters
«Полностью восстановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта и открыто воздушное пространство», — уточнили в пресс-службе.
Накануне ГосЧС Украины сообщила о ликвидации пожара на арсенале под Черниговом.
Пожар на арсенале хранения боеприпасов произошёл в ночь на 9 октября.
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