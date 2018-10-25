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Воздушное пространство открыли в Черниговской области после ЧП на арсенале

25 октября 2018, 10:39  •  55 • Украина
В Черниговской области Украины открыли воздушное пространство после ликвидации пожара на арсенале. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
 
Reuters
 

«Полностью восстановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта и открыто воздушное пространство», — уточнили в пресс-службе.

Накануне ГосЧС Украины сообщила о ликвидации пожара на арсенале под Черниговом.

Пожар на арсенале хранения боеприпасов произошёл в ночь на 9 октября.

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