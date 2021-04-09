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Воздушная война России и Украины: "Сотня" против русских и подмога США - Forbes написали сценарий

09 апреля 2021, 14:45  •  192 • Политика
Военные аналитики оценили шансы ВВС Украины в случае нападения на Россию. Отмечается, что в распоряжении Украины осталось немногим более "сотни" самолётов и вертолётов.
Шансов в полномасштабной воздушной войне с Россией у Украины нет, уверены военные аналитики.
ВВС Украины с 1991 года не получали современных пилотируемых боевых самолётов, отмечает журнал Forbes. Киев после получения независимости из-за распада СССР продал наиболее востребованные штурмовики и истребители, транспортные самолёты были утилизированы или сданы на хранение.
На вооружении украинских ВВС остались 125 самолётов и вертолётов, однако большинство техники "старше своих пилотов".
Если бы Украина даже закупила у США истребители F-15, всё равно вероятность победы в случае нападения на Россию была бы нулевая.
Даже новейшие самолёты и вертолёты не смогут долго продержаться в полномасштабной войне с Россией, у которой на вооружении есть 500 современных боевых самолётов, находящихся на близком расстоянии от Украины,
- сообщают аналитики.
Также подчёркивается, что системы ПВО России дальнего действия могут уничтожить украинскую авиацию во время взлёта.

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