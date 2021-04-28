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Воздушная тревога: в Калужской области легкомоторный самолёт несколько раз спикировал на кортеж чиновника

28 апреля 2021, 10:35  •  105 • В России
Как стало известно RT, в декабре 2020 года в Калужской области произошёл авиаинцидент, информация о котором до сих пор держится в секрете. Лёгкомоторный самолёт несколько раз спикировал на кортеж высокопоставленного чиновника, ехавшего по федеральной трассе А108, пройдя на опасно низкой высоте над машинами. К поиску авиахулигана были привлечены представители силовых ведомств, однако найти его не удалось. Эксперты отмечают, что подобные инциденты несут в себе существенную угрозу безопасности, так как невозможно предсказать ни траекторию движения самолёта, ни груз, который он может перевозить на борту.
 
Gettyimages.ru © James Heifner / EyeEm
 

В распоряжении RT оказались материалы расследования о нелегальном полёте неопознанного легкомоторного самолёта в районе аэродрома Кудиново в Калужской области, который «атаковал» кортеж высокопоставленного чиновника.

Как следует из документов, инцидент произошёл 5 декабря 2020 года в 10:30 утра на федеральной трассе А108.

Небольшой самолёт белого цвета неожиданно начал пикировать на машины, в одной из которых, по словам диспетчеров, находилось «высокое лицо, которое разбирается в самолётах» (расшифровка переговоров диспетчеров имеется в распоряжении RT). Авиахулиган трижды пролетел над кортежем на опасно низкой высоте.

К расследованию инцидента были подключены МВД, ФСБ, Минобороны, Ространснадзор, Госкорпорация ОрВД, а также транспортная прокуратура.

В районе ближайшей посадочной площадки (п.п.) Кудиново был введён запрет на полёты из-за хулиганских действий неопознанного воздушного судна.

Дежуривший в тот день на аэродроме сторож в своей объяснительной записке подтвердил, что видел в небе маленький самолёт белого цвета, но не смог разглядеть его номер. По словам диспетчеров, речь шла о лёгкомоторном самолёте Cessna, который «пришёл с севера», «сделал три конвейера и ушёл обратно».

В материалах дела говорится, что под подозрение попали три пилота, запланировавшие в тот день вылеты с п.п. Кудиново, а также два владельца самолётов, которые находились на аэродроме. Однако все они отрицают свою причастность к данному происшествию.

Комиссия также запросила данные о выполнении полётов на других расположенных рядом аэродромах: Верея, Лыткино, Аэроград Можайский, Орешково.

В рамках оперативно-розыскной деятельности сотрудники Управления ФСБ России по Калужской области изъяли регистраторы видеонаблюдения посадочной площадки Кудиново, GPS навигаторы, видеорегистраторы и средства навигации самолётов, находившихся на аэродроме. Был допрошен генеральный директор Кудиново.

Комиссия также направляла запрос в МВД по Малоярославецкому району Калужской области на получение видеоматериалов вневедомственной охраны на посадочной площадке Кудиново. 

Однако, как выяснил RT, несмотря на привлечение к расследованию силовых  структур, личность пилота, а также воздушное судно, на котором был осуществлён полёт, установить не удалось.

Производство по делу прекращено

 

Эксперты пришли к выводу, что пилот выполнял полёт без заявки и разрешения органа Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (ЕС ОрВД), поэтому нет достоверных сведений о том, кто мог выполнить несанкционированный полёт.

В пресс-службе ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» отвечать на вопросы RT отказались, сообщив, что предоставление комментариев по итогам расследований авиапроисшествий не является прерогативой корпорации.

«Рекомендуем обратиться в вышестоящие инстанции», — сказали в ведомстве.

В Ространснадзоре RT подтвердили, что установить типа воздушного судна и его командира, пикировавшего на проезжающие по трассе автомобили, не представляется возможным.

«Причиной авиационного события стало невыполнение пользователем воздушного пространства положений документов, регламентирующих деятельность по использованию воздушного пространства РФ, а именно использование воздушного пространства без разрешения центра ЕС ОрВД, — комментируют в пресс-службе надзорной инстанции. — Согласно п. 24 Приложения 1 ПРАПИ-98 данное авиационное событие классифицируется как авиационный инцидент — использование воздушного пространства без заявки и разрешения органа ОрВД».

По словам представителей ведомства, по факту авиационного события было возбуждено дело об административном правонарушении, запрошены необходимые сведения в территориальном управлении Росавиации и Межгосударственном авиационном комитете.

«Осуществлены выезды на посадочную площадку «Кудиново» и иные мероприятия, направленные на установление виновного лица. Однако в связи с отсутствием достаточных данных, позволяющих привлечь к административной ответственности, производство по делу было прекращено», — сказали в Ространснадзоре.  

В Росавиации и Московской межрегиональной транспортной прокуратуре на запрос RT не ответили.

В МВД по Калужской области RT заявили, что информацией по данному делу не располагают.

Чиновники против пилотов

 

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров в разговоре с RT отметил, что подобные полёты часто выполняются пилотами на незарегистрированных воздушных судах, у которых не в порядке документы.

«Хулиганят обычно те, у кого проблемы с лицензией и самолёт без допусков и сертификатов, поэтому такие люди и не уведомляют о полётах, — объясняет Гусаров. — У нас могут долго не обращать внимание на подобные полёты, но если какой-то чиновник пожалуется, то надо реагировать. И хорошо, что реакция есть, потому что это вопрос безопасности. Кто-то летает нелегально. Может быть, он наркотики возит или оружие, а может быть, завтра он набьёт в самолёт динамит и направит его на электростанцию или плотину. Кроме того, такой самолёт может летать и в беспилотном режиме, если установить на него соответствующую аппаратуру, а значит, он превращается в серьёзный снаряд. За каждым самолётом следить не нужно, но у них должны быть бортовые регистрационные номера и легальный полёт с заявкой».

По мнению эксперта, пилоты уходят в серую зону из-за сложности и дороговизны выполнения требований государства.

«Воздушные суда у нас находятся в свободном обороте. Кто угодно может купить самолёт, не зарегистрировать его, поставить у себя в огороде и жить в нём. Это не контролируется. Но никто не гарантирует, что завтра его не выкатят в поле и не взлетят на нём. По закону он должен быть зарегистрирован, иметь номер, необходимые сертификаты, обслуживаться, иметь допуски и прочее. Плюс ко всему выполнение всех правил требует больших финансовых затрат. Уже очень долго длится противостояние между чиновниками, которые пытаются закручивать гайки, и пилотами-любителями, которые везде кричат, что им не дают жить. Весы качаются из стороны в сторону, и пока мы не найдём цивилизованный способ сосуществования, это не прекратится», — подытожил Гусаров.

Согласно статистике, предоставленной Ространснадзором, в 2020 году в авиации общего назначения произошло 25 авиационных происшествий (13 катастроф —погибли 24 человека — и 12 аварий), 70 инцидентов, одно чрезвычайное происшествие, два повреждения воздушных судов на земле. Вскрыто 188 фактов незаконной эксплуатации воздушных судов, отстранены от эксплуатации 13 посадочных площадок. С целью устранения выявленных нарушений поднадзорным субъектам выдано 59 предписаний, 33 предостережения исполнены в полном объёме.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий выявлено более 300 нарушений обязательных требований. За нарушения правил использования воздушного пространства и безопасности эксплуатации воздушных судов виновные лица привлечены к административной ответственности на общую сумму 6,6 млн рублей.

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