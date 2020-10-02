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Воздушная тревога в Армении: С-300 под Ереваном открыли огонь по воздушным целям
02 октября 2020, 10:25 • 34 • Политика
Средства ПВО ВС Армении работают по целям в небе над страной. Сообщается о нескольких сбитых объектах.
В окрестностях столицы Армении была задействована система противовоздушной обороны. В небо были выпущены ракеты из систем С-300, которые поразили несколько целей, сообщает Министерство обороны Армении.
Воздушная тревога была объявлена в Котайкской области под Ереваном. По данным Минобороны Армении, среди подбитых целей находится как минимум один беспилотный аппарат. В свою очередь жители Еревана засняли на видео вспышки от ракет в ночном небе.
Ранее в Сети мелькала информация о том, что Азербайджан получил в своё распоряжение израильские системы "Гарпия", рекламируемые как "убийцы С-300". Оружие представляет из себя беспилотник-камикадзе, который пикирует на цель и уничтожает её вместе с собой.
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