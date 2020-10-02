Воздушная тревога в Армении: С-300 под Ереваном открыли огонь по воздушным целям

В окрестностях столицы Армении была задействована система противовоздушной обороны. В небо были выпущены ракеты из систем С-300, которые поразили несколько целей, сообщает Министерство обороны Армении.

Воздушная тревога была объявлена в Котайкской области под Ереваном. По данным Минобороны Армении, среди подбитых целей находится как минимум один беспилотный аппарат. В свою очередь жители Еревана засняли на видео вспышки от ракет в ночном небе.

Ранее в Сети мелькала информация о том, что Азербайджан получил в своё распоряжение израильские системы "Гарпия", рекламируемые как "убийцы С-300". Оружие представляет из себя беспилотник-камикадзе, который пикирует на цель и уничтожает её вместе с собой.