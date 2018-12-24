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Воздушная тревога: почему власти Великобритании заявили о росте террористической угрозы

24 декабря 2018, 04:09  •  72 • В мире
Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес предупредил о готовности «Аль-Каиды»* атаковать британские аэропорты и пассажирские лайнеры. По сведениям ведомства, террористическая группировка набирает силу на фоне ослабления «Исламского государства»**, а боевики активно осваивают новые технологии, чтобы использовать их для подрывов самолётов в Европе. Заявление было сделано после транспортного коллапса в лондонском аэропорту Гатвик, возникшего из-за появления дронов. 23 декабря свою работу «из-за технической проблемы» приостановила воздушная гавань в Бирмингеме. На этом фоне рассуждения британских силовиков, что главной угрозой для королевства остаётся Россия, выглядят особенно абсурдно, отмечают эксперты.
 
© Jeff J Mitchell/Getty Images
 

Власти Великобритании опасаются атак террористов из «Аль-Каиды» на воздушную инфраструктуру страны. Об этом заявил накануне министр безопасности Соединённого Королевства Бен Уоллес. По его словам, «Аль-Каида» сейчас наращивает свои силы и представляет всё большую угрозу, а целями террористов являются аэропорты и самолёты.

«Угроза в сфере авиации реальна, — заявил Уоллес. — Для этих террористов авиация по-прежнему представляет большой интерес. Идёт возрождение «Аль-Каиды», её участники переорганизовались. Они вынашивают всё больше замыслов в отношении Европы, освоили новые методы и по-прежнему намерены совершать авиационные теракты». 

Речь может идти, в частности, об использовании террористами беспилотных летательных аппаратов.

По словам Уоллеса, министры направили £25 млн на совместную исследовательскую программу МВД и Министерства транспорта Великобритании на тему того, «как обеспечить самолёты ещё большей защитой от новых химических соединений, различных методов совершения взрывов и внутренних угроз».

Он добавил, что «Аль-Каида» на фоне ослабления ИГ будет стремиться вновь заявить о себе как о ведущей террористической группировке мира, а крупный авиационный теракт стал бы её визитной карточкой.

По словам Уоллеса, совершенствование мер охраны аэропортов помогло снизить вероятность того, что террористам удастся пронести взрывчатку, преодолев системы безопасности в терминалах.

«Они изучают иные способы проноса взрывчатки на борт самолётов. Мы публично поднимаем вопрос о внутренних угрозах», — подчеркнул министр.

Он утверждает, что «Аль-Каида» может предпринять попытки атак в тех регионах, которые прежде считались свободными от террористической угрозы.

Заявление британского министра безопасности прозвучало через несколько дней после транспортного коллапса в аэропорту Гатвик. Воздушный порт был закрыт после того, как вечером 19 декабря над взлётно-посадочной полосой были замечены два БПЛА.

Этот режим сохранялся более суток, за 20 декабря было отменено или задержано более 700 рейсов. 22 декабря в графстве Сассекс были задержаны двое подозреваемых, однако позднее их отпустили. Администрация аэропорта пообещала £50 тыс. любому, кто предоставит информацию о нарушителях.

  • Полицейская машина стоит на закрытой взлётно-посадочной полосе в аэропорту Гатвик
  • Reuters
  • © Peter Nicholls

Кроме того, 23 декабря приостановил обслуживание всех рейсов и аэропорт Бирмингема. Причиной стала неисправность системы управления воздушным движением, говорится в сообщении аэропорта.

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«Что касается произошедшей ранее технической проблемы управления воздушным движением, аэропорт Бирмингема устранил её, работа возобновлена. Мы благодарим пассажиров за терпение и приносим извинения за доставленные
неудобства», — сообщили представители аэропорта, не пояснив, что именно стало причиной неисправности.

Как пояснил в беседе с RT преподаватель НИУ ВШЭ Григорий Лукьянов, «Аль-Каида» распространяет специальные пособия, в которых содержатся подробные технические инструкции для совершения терактов. Причём чаще всего речь в них идёт об использовании доступных средств, и беспилотники гражданского образца в данном случае не являются исключением — некоторые типы дронов можно свободно купить в любом европейском городе. По словам эксперта, новые технические возможности открывают больший простор для действий террористов-одиночек, которых намного труднее раскрыть, чем организованную ячейку.

«Такие структуры, как «Аль-Каида», сделали ставку на «одиноких волков», и контролировать такую угрозу крайне сложно», — подчеркнул эксперт.

След «Аль-Каиды»

Заявление министра безопасности о росте террористической угрозы — не первое предупреждение такого рода. 10 декабря издание Daily Mail со ссылкой на источники в силовых структурах королевства сообщило, что боевики «Исламского государства» могут готовить атаку в лондонском метро с применением химического оружия. Стали известны даже точные координаты готовящегося нападения — станции метро «Оксфорд-стрит» и «Ватерлоо».

Эти предположения подтвердил и министр безопасности Уоллес. В то же время он заверил общественность в том, что у силовиков есть «хорошо проработанные планы по реагированию на атаку и минимизации последствий в случае инцидента».

Согласно подсчётам американского Центра стратегических и международных исследований, за последнее десятилетие террористическая угроза для стран Европы со стороны радикальных исламистских группировок многократно возросла. Исследование показало, что число неудачных, сорванных и успешных террористических атак в Европе со стороны исламских экстремистов выросло на 725% в период с 2007 по 2017 год.

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По мнению авторов исследования, выдержки из которого 20 декабря опубликовала газета The Wall Street Journal, угроза террористических атак на такие страны, как Великобритания и Франция, находится сейчас на одном из самых высоких значений начиная с 11 сентября 2001 года. Этот рост наблюдается не только на фоне снижения внимания властей США к проблеме терроризма, но и по мере того, как американская программа безопасности всё больше фокусируется на российской и китайской угрозах, отмечают авторы доклада.

В мае 2017 года сторонники «Исламского государства» осуществили теракт на стадионе в Манчестере. Взрыв прогремел во время концерта певицы Арианы Гранде, погибли 22 человека, ещё 120 получили травмы. После теракта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распорядилась повысить уровень террористической угрозы в стране до критического.

  • Tеракт в Манчестере
  • Reuters

Однако в сентябре произошёл ещё один теракт — преступники взорвали бомбу на станции «Парсонс Грин» лондонского метрополитена. В результате этой атаки жертв удалось избежать: террористы заложили два самодельных взрывных устройства, но одно из них не сдетонировало.

По мнению Лукьянова, глава британского Министерства безопасности небеспочвенно сделал акцент именно на «Аль-Каиде», а не на «Исламском государстве».

«Дело в том, что во время расследования прошлогоднего теракта в Манчестере оперативники вышли на след, ведущий в Ливию, — пояснил эксперт. — После чего был сделан вывод о том, что на территории этой страны структуры «Исламского государства» достаточно тесно переплетаются с «Аль-Каидой». Не нужно забывать о том, что победа над ИГ, о которой так трубят сейчас, это одновременно и победа «Аль-Каиды», которая сможет расширить своё влияние на Ближнем востоке по мере того, как её главный конкурент слабеет. «Аль-Каида» поглощает бывших боевиков ИГ, усиливая свои позиции по всему миру».

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Несмотря на теракты, в ноябре 2018 года начальник Генерального штаба Вооружённых сил Соединённого Королевства Марк Карлтон-Смит заявил, что для Великобритании большую угрозу, чем «Аль-Каида» и «Исламское государство», представляет Россия. 

«Россия сегодня, бесспорно, представляет гораздо большую угрозу нашей национальной безопасности, чем исламские экстремистские группировки, такие как «Аль-Каида» и «Исламское государство», — заявил Карлтон-Смит в интервью The Daily Telegraph. 

Уделяют непропорциональное внимание поиску «российской угрозы» и спецслужбы. Выступая в начале декабря перед учащимися шотландского университета в Сент-Эндрюсе, глава британской разведки MI6 Алекс Янгер заявил о том, что Москва находится в состоянии постоянной конфронтации со странами Запада. Глава MI6 добавил, что Россия не должна «недооценивать» решительность и возможности Лондона, равно как и любое другое государство, пытающееся нарушить привычный уклад жизни Соединённого Королевства. 

Похожие настроения наблюдаются и по другую сторону океана. В новой Стратегии национальной безопасности США в качестве основных угроз и соперников перечислены Россия, Иран, Китай и КНДР. Проблема международного терроризма, которой уделяли большое внимание предшественники Дональда Трампа, отодвинулась на второй план. 

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19 декабря стало известно о решении президента США вывести из Сирии американский военный контингент. Как утверждается в заявлении Белого дома, США уже разгромили терроризм в этой стране и теперь военные могут вернуться на родину. В своём видеообращении, сделанном 20 декабря, Дональд Трамп сообщил о «сокрушительном поражении «Исламского государства». 

В Европе эту новость встретили с беспокойством. Как написал в своём Twitter глава МИД ФРГ Хайко Маас, решение Трампа может навредить борьбе с ИГ.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, в свою очередь, что «Исламское государство» стало «более рассредоточенным».

«Мы понимаем, что нам необходимо продолжать держать ногу на горле «Исламского государства», — заявил Уильямсон. 

По мнению Лукьянова, у европейских правительств сейчас есть все основания для тревоги как в отношении растущего влияния «Аль-Каиды», так и по поводу возможной активности ИГ.

«Для сторонников ИГ вывод американских войск из Сирии может стать поводом для того, чтобы заявить о себе очередными терактами в Европе. Мотив в этом случает понятен — они захотят опровергнуть слова Трампа о своём разгроме», — пояснил эксперт.

Оказавшись перед лицом серьёзной угрозы, представители британских силовых ведомств были вынуждены «вспомнить» о необходимости бороться не только с российскими «интернет-ботами», но и с международным терроризмом, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

«Пока террористическая угроза, казалось бы, отступила и в Европе не было терактов, британские власти могли активно обвинять Россию в «агрессии», используя эту кампанию как политический инструмент и навязывая ЕС свою стратегию в отношении Москвы. И это было очень выгодно, ведь из-за одного только «дела Скрипаля» удалось добиться высылки десятков российских дипломатов. Но сейчас ситуация изменилась, поэтому приходится говорить и о реальных проблемах», — подытожил эксперт.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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