|
Воздушная "стычка" на Балтике: Истребители России пролетели над эсминцем США, F-16 кинулись на перехват
22 апреля 2020, 01:10 • 80 • Политика
"Стычка" F-16 и Су-30 на Балтике, российские самолёты пролетели над эсминцем США. ВВС Бельгии опубликовали видеозапись инцидента.
Российские истребители Су-24, Су-27 и Су-30СМ пролетели над американским ракетным эсминцем USS Donald Cook. На перехват российских самолётов бросились истребители F-16 ВВС Бельгии, сообщает британская Daily Mail.
На опубликованном видео со шлемов пилотов бельгийских самолётов видно, что российские самолёты маневрируют над американским военным кораблём. Отмечается, что истребители России вооружены ракетами "воздух - поверхность". На протяжении всей видеозаписи самолёты маневрируют, беря друг друга на прицел.
По данным издания, "стычка в воздухе" произошла 17 апреля. Видеозапись инцидента предоставила пресс-служба ВВС Бельгии. Действие происходит у берегов Литвы в международном воздушном пространстве.
Фото: скриншот YouTube/Brainstorm Fiji
80
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 апреля 2020, 09:29
|
19 апреля 2020, 22:35
|
16 апреля 2020, 09:10
|
17 апреля 2020, 09:50
|
15 апреля 2020, 09:10
|
16 апреля 2020, 02:10
|
20 апреля 2020, 03:10