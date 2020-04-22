Воздушная "стычка" на Балтике: Истребители России пролетели над эсминцем США, F-16 кинулись на перехват

Российские истребители Су-24, Су-27 и Су-30СМ пролетели над американским ракетным эсминцем USS Donald Cook. На перехват российских самолётов бросились истребители F-16 ВВС Бельгии, сообщает британская Daily Mail.

На опубликованном видео со шлемов пилотов бельгийских самолётов видно, что российские самолёты маневрируют над американским военным кораблём. Отмечается, что истребители России вооружены ракетами "воздух - поверхность". На протяжении всей видеозаписи самолёты маневрируют, беря друг друга на прицел.

По данным издания, "стычка в воздухе" произошла 17 апреля. Видеозапись инцидента предоставила пресс-служба ВВС Бельгии. Действие происходит у берегов Литвы в международном воздушном пространстве.

На кадрах видно, как истребители F-16 следуют за российскими истребителями Су-24, Су-27 и Су-30СМ. Ранее россияне уже осуществляли подобные полёты на невооружённых самолётах на низкой высоте, - комментирует ролик портал The Aviationist.

Фото: скриншот YouTube/Brainstorm Fiji