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Воздушная охрана: Мишустин утвердил правила применения оружия при нарушении границы самолётами

27 февраля 2020, 01:39  •  18 • В России
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке применения оружия при охране воздушной границы. Так, военные должны будут попытаться остановить нарушителя, либо вынудив его уйти из российского воздушного пространства, либо принудив к посадке. Если же это не удастся, разрешается открыть огонь на поражение. Однако, согласно документу, ВС России могут сбивать самолёт только в том случае, если на его борту нет пассажиров или заложников.
 
РИА Новости © Владимир Сергеев
 

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о порядке применения оружия при охране воздушной границы. Согласно тексту документа, военные не имеют права открывать огонь на поражение, если есть информация о наличии пассажиров на борту.

Установленная правительством процедура выглядит следующим образом: если неопознанное воздушное судно приближается на расстояние 50 км к российской границе (100 км, если речь о Южном и Восточном военных округах), то дежурные силы приводятся в готовность №1: поднимаются в воздух самолёты и вертолёты, осуществляются попытки связаться с экипажем нарушителя.

Если это сделать не получается, то российские вертолёты и самолёты приблизятся к этому судну и попытаются установить с ним прямую визуальную связь. После этого, используя принятые международным сообществом знаки, будут сигнализировать ему о необходимости покинуть воздушное пространство РФ.

Если речь идёт о военном воздушном судне, оснащённом вооружением, то при отказе экипажа выполнять приказы российской стороны его попытаются принудить к посадке или выпроводить за пределы РФ. Однако если экипаж и это проигнорирует, то российским военным разрешается открыть огонь на поражение.

В случае с гражданскими или военно-транспортными самолётами и вертолётами, не оснащёнными вооружением, действуют аналогичные условия. Однако в отношении таких бортов применять оружие можно лишь в том случае, если есть информация об отсутствии на их борту пассажиров.

Такие же правила действуют и в отношении российских самолётов и вертолётов, которые оказались угнаны: открывать по ним огонь можно, если, по имеющейся информации, внутри нет заложников.

При этом российские ВКС, если они окажутся в ситуации, когда необходимо открыть огонь, сначала должны предупредить об атаке при помощи радио- или визуальных команд, а также осуществив предупредительный выстрел. Если же ВКС не могут открыть огонь по нарушителю, то это сделают системы ПВО.

  • Истребители Су-27
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Указанный порядок применения оружия и боевой техники распространяется также в отношении нарушивших государственную границу беспилотных воздушных судов и беспилотных авиационных систем, если международными договорами РФ не предусмотрены иные меры пресечения нарушений», — говорится в документе.

Однако предусмотрен и другой порядок действий. Так, если воздушное судно нарушило российскую границу из-за непреднамеренных чрезвычайных обстоятельств, например стихийного бедствия или аварии, ему помогут восстановить курс и вылететь из РФ либо же предоставят аэродром для посадки. 

Предыдущий порядок применения оружия при охране воздушной границы был принят в 1994 году. Он заменил собой ещё советский, принятый в 1961 году. Согласно российскому законодательству, под воздушным пространством понимается участок неба, находящийся над территорией РФ, внутренними водами и территориальным морем.

В новом документе прописаны дежурные средства. Так, в их число входят радиотехнические (радиолокационные) силы и средства, ведущие разведку и контроль воздушной границы, зенитные ракетные силы и средства, корабли и катера, установки радиоэлектронной борьбы и органы управления ими.

Также в новый документ добавлена конкретика о том, когда дежурные силы должны приводиться в готовность №1: при приближении воздушного судна к российской границе на 50 км и менее, а также при внезапном обнаружении уже на территории России в 150-километровой полосе от границы.

Согласно государственной статистике за 2013—2015 годы, воздушные транспортные средства использовали российское пространство без соответствующего разрешения в среднем около 100 раз ежегодно.

При этом иностранные военные самолёты регулярно приближаются к российской воздушной границе. В связи с этим РФ отправляет свои воздушные суда на сопровождение этих бортов. Так, за неделю с 14 по 21 февраля к границе России приблизились 22 иностранных самолёта-разведчика и восемь БПЛА, сообщает официальная газета Минобороны «Красная звезда». При этом ВКС РФ не допустили ни одного нарушения воздушного пространства — российские самолёты дважды поднимались в воздух.

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