«Воздействовать на население»: США на 22% увеличили финансирование программы оказания «общественных услуг» в Сирии

Вашингтон одобрил выделение дополнительных $10 млн на программу оказания «жизненно важных общественных услуг» в Сирии. Об этом сообщается в дополнении к контракту, подготовленном Агентством США по международному развитию (USAID). В документе объясняется, что без предоставленных средств Белый дом не сможет «своевременно поддерживать успехи в борьбе с ИГ*» на северо-востоке страны. Эксперты отмечают, что этот район САР выбран не случайно: его контролируют поддерживаемые США силы и для увеличения влияния Вашингтону необходима лояльность местного населения.

Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало документ, из которого следует, что в 2019 году на финансирование программ по обеспечению «жизненно важных общественных услуг» в Сирии будет выделено дополнительно $10 млн. Таким образом бюджет программы «Жизненно важные услуги в Сирии» (Syria Essential Services II, SES II), действующей в 2016—2017 годах, предполагается увеличить на 22% (с $45 млн до $55 млн).

Как отмечается в документе, эта программа помогает сирийским партнёрам Вашингтона «обеспечивать нужды и осуществлять управление и контроль в сфере жизненно важных общественных услуг с равным доступом для представителей всех демографических групп».

Согласно USAID, новые средства необходимы для проектов, которые запланированы на 2019 год. В частности, дополнительные $10 млн будут направлены подрядчику, который будет заниматься инженерными работами в определённых районах арабской республики, включая северо-восточные территории страны.

«Изменение условий контракта предложенным образом позволит подрядчику оказывать строительные услуги там, где это будет соответствовать интересам правительства США», — указывается в документе.

Под строительными услугами подразумевается ремонт повреждённой инфраструктуры, установка несущих стен, окон, дверей, а также замена водопровода, электросетей и систем отопления.

AFP

© Khalil Mazraawi

В дополнении к контракту отмечается, что увеличение финансирования необходимо Соединённым Штатам для «содействия военному успеху» в борьбе с террористическими группировками на территории САР, а также поддержания репутации в глазах местного населения.

«Если запрашиваемые изменения не будут внесены, и объём общих расходов не возрастёт, то правительство США не сможет своевременно реагировать, чтобы содействовать военному успеху в борьбе против ИГИЛ на северо-востоке Сирии. Оставшиеся средства по текущему контракту в рамках SES II предназначены для финансирования ведущихся и запланированных работ, отмена которых может подорвать репутацию правительства США в глазах населения северо-востока (Сирии. — RT)», — подчёркивается в документе, который был направлен на согласование в конце сентября 2018 года.

При этом эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с RT выразил сомнение, что выделенные деньги пойдут на общественные нужды, и назвал намерения США по Сирии элементом психологической борьбы.

«Всё-таки нужно полагать, большая часть средств пойдёт по полузакрытым статьям, которые не будут обнародоваться», — отметил эксперт.

«Чем больше слов, тем больше вариантов, что это отвлекающий манёвр, и что американцы там на самом деле продолжат поддержку боевиков по линиям спецслужб, по каким-то другим линиям», — добавил Балмасов.

Сомнительное прошлое

Подрядчиком программы «Жизненно важные услуги в Сирии» выступает организация Blumont, которая является правопреемницей фирмы International Relief and Development (IRD), долгое время бывшей крупнейшим получателем грантов USAID. В 2007—2014 годах IRD получила порядка $2,4 млрд, большая часть из которых была рассчитана на программы по восстановлению инфраструктуры в Ираке и Афганистане.

Однако в 2014—2015 годах вокруг этой компании разгорелся скандал, связанный с обвинениями в нецелевом расходовании средств американских налогоплательщиков, мошенничестве и неэффективном управлении гуманитарными программами.

За серией публикаций The Washington Post последовала проверка аудиторов и расследование, которое вели ФБР, генеральный инспектор USAID и специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана (SIGAR). В частности, выяснилось, что топ-менеджмент IRD получал необоснованно высокие выплаты, а при увольнении сотрудники подписывали документ, согласно которому они не имели права в порочащем ключе комментировать деятельность компании. Как выяснилось, подобные требования были необоснованны.

По итогам расследования руководство USAID приняло решение отстранить фирму от проектов, финансируемых правительством США. За этим последовало увольнение целого ряда топ-менеджеров и сотрудников компании. Однако IRD опротестовала в суде отстранение компании от работы с USAID и выиграла дело. Судья постановил, что в ходе расследования агентство не следовало ряду принципов, а потому оно является незаконным.

Однако, видимо, чтобы избавиться от скандального шлейфа было принято решение о переменовании IRD в Blumont, а штаб-квартира организации переехала из американской столицы в город Мэдисон (штат Висконсин).

Добавим, что вопрос о механизмах, которыми руководствуется USAID при одобрении финансируемых агентством грантов неоднократно поднимается в США. Так, в ноябре 2018 года стало известно, что выделенные Вашингтоном средства на гуманитарную помощь Сирии могли попасть в руки террористов. Это могло случиться в связи с тем, что USAID так и не внедрило единую политику по оценке рисков утечки финансовых средств при работе с неправительственными организациями, которую ранее разработал Госдепартамент США.

Северо-восточное направление

Возвращаясь к программе «Жизненно важные услуги в Сирии» (SES II), стоит отметить, что в обосновании увеличения её финансирования подчёркивалось: этот шаг поможет «в максимальной степени обеспечить стабильность работ по оказанию услуг и развить новые отношения в районах северо-восточной Сирии, освобождённых от сил террористической организации «Исламское государство».

Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов объяснил, почему Вашингтон так заинтересован в сохранении влияния в северо-восточных районах Сирии.

«Это те территории, которые контролируются курдскими формированиями, либо Свободной сирийской армией. То есть те территории, которые так или иначе подпадают под контроль США. И восстановить (инфраструктуру. — RT) или как-то воздействовать на население этих районов в том, чтобы оно было более лояльно — это задача и цель Соединённых Штатов, это вполне логично», — пояснил он.

Эксперт также напомнил о недавнем теракте в районе Манбиджа, в результате которого погибли 27 человек, включая четверых военнослужащих США. Тогда ответственность за атаку взяло на себя ИГ.

«Были и ранее сообщения о нападении на американских военнослужащих именно в этих районах, контролируемых курдскими формированиями, которых поддерживают Соединённые Штаты, — нападения на американских военнослужащих со стороны отрядов, которые создавались местным населением. И чтобы реабилитировать себя, Соединённые Штаты проводят такие акции, это вполне логично и вполне в русле политики США», — отметил Долгов.

Бронетехника США в Сирии

AFP

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При этом эксперт также усомнился в том, что дополнительное финансирование будет направлено на устройство сирийских территорий, которые находятся под контролем правительственных сил.

«Здесь речь идёт о партнёрах Соединённых Штатов: оппозиционные сирийские группировки, действующие совместно с турецкой армией, и действующие отдельно, свободная сирийская армия и другие формирования. Это могут быть курдские формирования, которые пока ещё остаются и поддерживаются США», — предположил Долгов.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.