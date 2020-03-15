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Воздержитесь от поездок: В Совфеде прокомментировали слухи об эпидемии коронавируса в Турции

15 марта 2020, 17:35  •  106 • Политика
В Совфеде России прокомментировали слухи об эпидемии коронавируса в Турции. Как считают сенаторы, гражданам стоит воздержаться от поездок в страну.
Профессор медицины Питтсбургского университета Эргин Косйылдырым утверждает, что власти Турции якобы скрывают реальную информацию об эпидемии коронавируса в стране. Ситуацию РИА ФАН прокомментировал член Совета Федерации Сергей Цеков.
По мнению сенатора, информацию необходимо проверить. Если опасения подтвердятся, то нужно воздержаться от поездок в Турцию. Если же нет, то решать уже должны сами граждане.
"Мне кажется, в любом случае в настоящее время это будет удерживать наших граждан от каких-то туристических поездок", - пояснил он.
Непосредственно сенатор Владимир Джабаров, в такой ситуации туркам необходимо закрывать границу. Дело в том, что рядом расположен ближневосточный узел и может последовать цепная реакция.
Ранее бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил Ura.ru, что коронавирус нового вида может быть биооружием, которое разработали в лабораторных условиях.
Эксперт не сомневается в том, что коронавирус создан искусственно и якобы собран из трёх частей - коронавируса мыши, коронавируса змеи и гликопротеинового белка, который является компонентом вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
"В природе такая комбинация получиться не могла", - пояснил он.

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