Воздержитесь от поездок: В Совфеде прокомментировали слухи об эпидемии коронавируса в Турции

Профессор медицины Питтсбургского университета Эргин Косйылдырым утверждает, что власти Турции якобы скрывают реальную информацию об эпидемии коронавируса в стране. Ситуацию РИА ФАН прокомментировал член Совета Федерации Сергей Цеков.

По мнению сенатора, информацию необходимо проверить. Если опасения подтвердятся, то нужно воздержаться от поездок в Турцию. Если же нет, то решать уже должны сами граждане.

"Мне кажется, в любом случае в настоящее время это будет удерживать наших граждан от каких-то туристических поездок", - пояснил он.

Непосредственно сенатор Владимир Джабаров, в такой ситуации туркам необходимо закрывать границу. Дело в том, что рядом расположен ближневосточный узел и может последовать цепная реакция.

Ранее бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил Ura.ru, что коронавирус нового вида может быть биооружием, которое разработали в лабораторных условиях.

Эксперт не сомневается в том, что коронавирус создан искусственно и якобы собран из трёх частей - коронавируса мыши, коронавируса змеи и гликопротеинового белка, который является компонентом вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

"В природе такая комбинация получиться не могла", - пояснил он.