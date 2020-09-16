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Воздержался от прогнозов, но…: МИД Японии высказался об отношениях с Россией

16 сентября 2020, 14:00  •  52 • Политика
МИД Японии в связи со сменой правительства в стране высказался о будущих отношениях с Россией. Ведомство воздержалось от прогнозов, но…
В японском внешнеполитическом ведомстве заявили, что настроены на развитие отношений с Россией в разных областях, включая вопрос заключения мирного договора. При этом в МИД подчеркнули, что воздерживаются от прогнозов.
"Но правительство Японии, исходя из национальных интересов, намерено развивать японо-российские отношения в широких сферах политики", - подчеркнули японские дипломаты.
Напомним, японский парламент утвердил Ёсихидэ Сугу в качестве нового премьер-министра страны. Будучи избранным председателем правящей партии, Суга сменил на этом посту премьер-министра Синдзо Абэ, который в конце августа объявил о намерении уйти в отставку.
Ранее, в начале сентября, Суга высказался о Курильских островах. Он заявил, что японцы по-прежнему будут требовать Курилы, несмотря на уход предыдущего премьера.
Как пояснил эксперт Михаил Мозжечков, Суга обещал продолжить политику, которой придерживался его предшественник Синдзо Абэ. "Суга не будет ничего ломать под себя. Это выгодно всем. Никто не хочет на один год что-то ломать в системе", - пояснил эксперт.

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