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Воздержалась только Франция: Страны ЕС убедили себя в использовании химоружия против Навального
11 сентября 2020, 12:05 • 154 • Политика
Страны Евросоюза убедили себя и друг друга в использовании химического оружия против российского оппозиционера Алексея Навального. На заседании Совбеза ООН сделан ряд важных заявлений. Воздержалась только Франция.
Все темы, касающиеся Навального, на заседании Совета Безопасности Организации Объединённых Наций обсуждались после выступления представителя дипломатического корпуса США.
Заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН потребовал от России проведения "полного и прозрачного расследования этого случая применения химического оружия". Он отметил, что та история, которая произошла с Навальным, не должна становиться нормой.
Бельгия присоединилась к этому мнению и осудила использование химического оружия кем угодно и при каких бы то ни было обстоятельствах. Представитель этой страны Карен ван Влиербирж выразила обеспокоенность "недавними случаями" использования "Новичка".
Темы "отравления" коснулись посол Германии Кристоф Хойсген и представитель Эстонии Свен Юргенсон. Первый назвал Навального самым известным лидером оппозиции в России. Он отметил, что этот человек стал жертвой, и напомнил об аналогичной, по его мнению, ситуации с Сергеем Скрипалём и его дочерью Юлией. Второй спикер предложил расследовать дело совместно с ОЗХО.
Основной темой заседания Совбеза ООН была ликвидация химического оружия Сирии. В её рамках осталась лишь Франция, которая воздержалась от упоминания Навального. Однако после совещания представитель этой страны заявил о солидарности с европейскими партнёрами относительно прозрачного и полного расследования.
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