Возбуждено дело о доведении до самоубийства: главу Коломны Дениса Лебедева обнаружили мёртвым в своей квартире

В пятницу, 2 июля, в своей квартире в Коломне был найден мёртвым глава городского округа Денис Лебедев. Как сообщили в Следственном комитете, его обнаружили с огнестрельным ранением. Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Мэр подмосковного города Коломна Денис Лебедев найден мёртвым в своей квартире. Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Московской области, глава городского округа был обнаружен с огнестрельным ранением. На место выехали следователи и криминалисты.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ («Доведение до убийства») с целью того, чтобы в рамках расследования провести полный комплекс следственных действий и объективно разобраться в причинах и обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении.

При этом информационные агентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что, по предварительной информации, градоначальник покончил с собой. Анонимный источник агентства ТАСС утверждает, что самоубийство чиновника могло быть связано с личными трудностями. В свою очередь, источник РИА Новости указал, что на месте происшествия не было найдено никаких предсмертных записок.

Денис Лебедев родился в Коломне в 1974 году. В 1997-м он окончил Коломенский педагогический институт по специальности «Учитель истории и социально-гуманитарных дисциплин». В 2003 году Лебедев завершил обучение в Московском государственном открытом университете по специальности «Юриспруденция».

«Параллельно с обучением в 1995 году начал свою трудовую деятельность сотрудником отдела комплексной охраны в объединении частных структур безопасности «Агентство безопасности «Пантан». В 1998 году назначен на должность заместителя начальника отдела службы охраны, а с 2000 года — на должность заместителя директора ООО «АБ «Пантан». В период с 2009 по 2011 год работал первым заместителем руководителя Центра общественных связей ООО фирмы «Оскордъ» и по совместительству заместителем директора ЗАО «Коломенский строитель», — говорится в сообщении на сайте городского округа Коломна.

В декабре 2011-го Лебедева избрали депутатом Мособлдумы. Он был заместителем председателя комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике.

В мае 2014 года он был назначен замглавы администрации Озёрского муниципального района, а спустя два месяца был избран главой этого района. В период с января 2015-го по сентябрь 2016 года был главой городского округа Озёры.

С октября 2016 года Денис Лебедев возглавлял городской округ Коломна.

globallookpress.com

© Serguei Fomine

«Трагедия для всех жителей Коломны»

Первый вице-спикер Мособлдумы Никита Чаплин, говоря о Денисе Лебедеве, заявил, что он был «высочайшим профессионалом и патриотом Коломны».

«Для нас большая трагедия, что он ушёл из жизни. И трагедия, думаю, для всех жителей Коломны, потому что это был тот руководитель, который отдавал всего себя тому, чтобы сделать Коломну более современной, более технологичной. Тому, чтобы было больше туристов. Большая трагедия для Коломны и всего Подмосковья. Мы с ним дружили и лично, и по работе. Это тот человек, который каждую минуту думал о своей работе. Я считаю, что это один из выдающихся руководителей Московской области, кто работал в 2000-е годы», — заявил парламентарий в беседе с RT.

Депутат Госдумы VII созыва от Коломенского одномандатного избирательного округа Елена Серова в разговоре с RT заявила, что потрясена случившимся.

«Для меня это совершенно неожиданная новость. Это был молодой энергичный мужчина, достигший определённых высот. Я давно с ним не общалась, но могу сказать, что как человек он был серьёзным мотивированным руководителем, поэтому, кроме слова «шок», я не могу ничего сказать», — сказала она.

По её словам, на своём посту Лебедев проводил достаточно большую работу, прорабатывал очень многие вопросы совместно с администрацией города.

«Я, как депутат, оказывала всяческое содействие, чтобы реализовать те задачи, которые ставились перед городом. К сожалению, сказать что-то большее достаточно сложно. Я знаю, что не так давно был отчёт главы города. И для меня было удивительным, что этот отчёт несколько раз переносился, если я не ошибаюсь. Этот момент я не могу объяснить. Следствие будет разбираться, возможно, были личные мотивы. Но я, кроме потрясения, ничего не испытываю», — подчеркнула Серова.