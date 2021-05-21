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ВОЗ заявила о "тайных" смертях от COVID-19
21 мая 2021, 23:30 • 39 • Политика
В пандемию COVID-19 умерли в два-три раза больше людей, чем показывает статистика смертности от коронавируса, заявили в ВОЗ. "Можно говорить примерно о 6-8 миллионах смертей", - заявила помощница гендиректора организации.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что от пандемии COVID-19 скончались в два или три раза больше людей, чем указано в статистике. С соответствующим заявлением выступила помощница генерального директора ВОЗ по вопросам данных и аналитики Самира Асма.
Согласно официальным данным, в мире от COVID-19 скончались 3,4 миллиона человек. Однако в ВОЗ считают, что косвенным образом от болезни погибли люди, которые на фоне пандемии не получили необходимого лечения от других заболеваний. Также в ВОЗ отмечают, что часть умерших не была протестирована на COVID-19. Кроме того, некоторые страны не сообщали точную статистику.
- заявила на видеоконференции помощница гендиректора ВОЗ.
Она добавила, что на самом деле можно говорить примерно о 6-8 миллионах смертей от COVID-19.
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