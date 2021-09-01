ВОЗ взяла на контроль мутацию "мю". Врачи успокаивают - бояться нечего

ВОЗ заинтересовала коронавирусная мутация "мю". По версии специалистов, она может оказаться устойчивой к вакцинам.

Мутацию коронавируса, обозначенную буквой "мю", ВОЗ внесла в список штаммов, которые представляют интерес. Примечательно, что мутировавший вирус обнаружили в январе этого года, однако, утверждают специалисты, его распространение набирает обороты.

По версии ВОЗ, штамм "мю" может оказаться устойчивым к вакцинам. Однако, согласно исследованиям медиков биомедицинского Университета Рима и Университета Брешиа, вакцинам этот штамм всё же поддаётся.

Согласно их работе, колумбийский штамм не подхватят те, кто привился популярной американской вакциной. Кроме того, пришли к выводу исследователи, данный вариант коронавируса не представляет угрозы эффективности вакцин.

Напомним, что в России распространён "дельта"-штамм, с которым Минздрав связывает рост смертности в стране. Однако, как накануне заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, в ряде регионов наблюдаются уже единичные случаи заражения ковидом. По его словам, это происходит в тех регионах, где активно идёт вакцинация.