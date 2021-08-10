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ВОЗ сообщила о единичном заражении "болезнью зелёных мартышек"
10 августа 2021, 00:05 • 109 • В мире
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что группа экспертов организации находится в Гвинее, где был выявлен случай заболевания.
На юге Гвинеи был выявлен случай заболевания лихорадкой Марбург, известной также как "болезнь зелёных мартышек". Как сообщили в ВОЗ, это пока первый известный в стране случай заражения. Пациент, у которого выявили лихорадку, скончался.
Как заявила глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти, представители ВОЗ работают с гвинейскими службами здравоохранения. Она подчеркнула, что сейчас необходимо принять быстрые ответные меры и остановить распространение вируса.
Отмечается, что эксперты Всемирной организации здравоохранения сейчас находятся в Гвинее для анализа случая заболевания и отслеживания возможных контактов.
Возбудитель лихорадки Марбург относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола. Заболевание вирусом Марбург выявлено на юге Гвинеи. Заразившийся пациент умер. Взятая у него кровь была проанализирована сначала в одной из национальных лабораторий Гвинеи, а затем в Институте Пастера в Сенегале. Оба исследования сошлись на том, что речь идёт о лихорадке Марбург, в ВОЗ сейчас подтвердили эти выводы.
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