ВОЗ сообщила о единичном заражении "болезнью зелёных мартышек"

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что группа экспертов организации находится в Гвинее, где был выявлен случай заболевания.

На юге Гвинеи был выявлен случай заболевания лихорадкой Марбург, известной также как "болезнь зелёных мартышек". Как сообщили в ВОЗ, это пока первый известный в стране случай заражения. Пациент, у которого выявили лихорадку, скончался.

Как заявила глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти, представители ВОЗ работают с гвинейскими службами здравоохранения. Она подчеркнула, что сейчас необходимо принять быстрые ответные меры и остановить распространение вируса.

Отмечается, что эксперты Всемирной организации здравоохранения сейчас находятся в Гвинее для анализа случая заболевания и отслеживания возможных контактов.

Возбудитель лихорадки Марбург относится к тому же классу, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола. Заболевание вирусом Марбург выявлено на юге Гвинеи. Заразившийся пациент умер. Взятая у него кровь была проанализирована сначала в одной из национальных лабораторий Гвинеи, а затем в Институте Пастера в Сенегале. Оба исследования сошлись на том, что речь идёт о лихорадке Марбург, в ВОЗ сейчас подтвердили эти выводы.