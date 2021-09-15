Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило...
Главная / В мире

ВОЗ поставила на паузу одобрение "Спутника V". Требуется проверка завода

15 сентября 2021, 22:40  •  70 • В мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила на паузу одобрение разработанной в России вакцины "Спутник V". Теперь требуется проверка завода, где производят препарат.
Заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса объяснил журналистам, что инспекция одной из фабрик, составляющей часть производства "Спутник V", уже проводилась. Иностранные специалисты не увидели, что на этом предприятии "согласны с применением надлежащих практик производства".
Под надлежащими практиками производства (Good manufacturing practice, GMP) понимается система, которая гарантирует стандарты качества при изготовлении и контроле продукции. На сайте ВОЗ указывается, что GMP призвана минимизировать риски на фармпроизводстве.
ВОЗ поставила на паузу одобрение "Спутника V". Чтобы процесс был продолжен, производители препарата должны подтвердить, что фабрики согласны со стандартами GMP. Для этого процедуру перезапустят.
"Должны быть приняты меры, проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция", - пояснил представитель PAHO.
Напомним, "Спутник V" стала первой в мире зарегистрированной вакциной, созданной для профилактики COVID-19. Препарат разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцинация предполагает внутримышечное введение двух компонентов препарата. Интервал между инъекциями составляет 21 день.
Вакцину применяют в Венесуэле и Иране, Вьетнаме и Узбекистане, Мексике и Египте и ещё в десятках стран. Всего препарат официально зарегистрирован в 70 государствах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





70
Источник
Похожие новости
15 сентября 2021, 07:55
«Все печеньки были съедены»: почему в Киеве заявили о разочаровании политикой Запада
15 сентября 2021, 11:40
Таллин собираются «зачистить» от русского языка
15 сентября 2021, 01:30
Гиперзвуковая бюрократия: почему Пентагон заявил о «невероятно медленной» модернизации в военной сфере США
15 сентября 2021, 20:45
«На пороге кризиса»: Россия заявила об отсутствии планов «делить бремя ответственности» с Западом за судьбу мигрантов
15 сентября 2021, 20:50
Народные республики Донбасса утвердили экономическое объединение
15 сентября 2021, 20:50
"Осадок": Представители Pfizer согласились с тем, что в ампулах вакцины в Японии были примеси
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно...
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 08:00
Так выглядит предатель: Сбежавший на Украину актёр просит милостыню у русских
15 сентября 2021, 08:00
О чём промолчали в Киеве: Юрист указал на подлость участников "Крымской платформ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 сентября 2021, 02:25
Украина упала в цене: Политолог рассказал, как США будут сдавать её России
14 сентября 2021, 16:25
Причину стремительного визита Башара Асада в Москву назвал эксперт
14 сентября 2021, 01:45
Японские читатели об инциденте с самолётом Ан-26: "Россия просто смеётся над нами"
14 сентября 2021, 22:50
Киев готов оставить Европу без российского газа из-за "Северного потока-2"
11 сентября 2021, 20:35
Зеленский бессилен перед Путиным: Украинский ведущий выдал всё без обиняков
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению
09 сентября 2021, 22:45
Перестала стесняться: перед уходом с поста Меркель сделала личное признание
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.