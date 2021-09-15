ВОЗ поставила на паузу одобрение "Спутника V". Требуется проверка завода

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила на паузу одобрение разработанной в России вакцины "Спутник V". Теперь требуется проверка завода, где производят препарат.

Заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса объяснил журналистам, что инспекция одной из фабрик, составляющей часть производства "Спутник V", уже проводилась. Иностранные специалисты не увидели, что на этом предприятии "согласны с применением надлежащих практик производства".

Под надлежащими практиками производства (Good manufacturing practice, GMP) понимается система, которая гарантирует стандарты качества при изготовлении и контроле продукции. На сайте ВОЗ указывается, что GMP призвана минимизировать риски на фармпроизводстве.

ВОЗ поставила на паузу одобрение "Спутника V". Чтобы процесс был продолжен, производители препарата должны подтвердить, что фабрики согласны со стандартами GMP. Для этого процедуру перезапустят.

"Должны быть приняты меры, проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция", - пояснил представитель PAHO.

Напомним, "Спутник V" стала первой в мире зарегистрированной вакциной, созданной для профилактики COVID-19. Препарат разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Вакцинация предполагает внутримышечное введение двух компонентов препарата. Интервал между инъекциями составляет 21 день.

Вакцину применяют в Венесуэле и Иране, Вьетнаме и Узбекистане, Мексике и Египте и ещё в десятках стран. Всего препарат официально зарегистрирован в 70 государствах.