ВОЗ подогнала реальность под угрозу пандемии коронавируса, а в Европе продолжают фиксировать смерти

Первая смерть в Германии и отмена энергетической конференции

В понедельник стало известно, что от коронавируса в Германии скончался первый заражённый. Им стал житель западного округа Хайнсберг (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Именно эта территория считается эпицентром распространения болезни в ФРГ, пишет ТАСС.

Спустя всего несколько часов после сообщения о первой смерти от COVID-19 немецкие СМИ объявили, что жертвой заболевания стала ещё 89-летняя жительница города Эссен.

Всего в ФРГ зарегистрировано 1112 случаев заражения. У 80% пациентов болезнь протекает в лёгкой форме.

На фоне распространения коронавирусной инфекции Минэкономики Германии объявило об отмене традиционной энергетической конференции Berlin Energy Transition Dialogue 2020, которая должна была пройти с 20 по 25 марта.

Угроза пандемии стала реальной

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что риск пандемии коронавируса увеличился и угроза стала реальной.

По словам главы организации Тедроса Аданома Гебреисуса, болезнь распространяется неравномерно, но затрагивает очень большое число стран. При этом генеральный директор ВОЗ выразил надежду, что ситуация с вирусом улучшится в Италии.

"Мы воодушевлены тем, что Италия принимает агрессивные меры по сдерживанию эпидемии нового коронавируса, и мы надеемся, что эти меры покажут свою эффективность в ближайшие дни", - приводит его слова "РИА Новости".

Итальянский премьер Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет об ограничении на въезд и выезд, а также передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций.

Удар по Италии и России

Ситуация в Италии пока развивается стремительно негативно. В стране, по данным "РИА Новости", умирает каждый 20-й заболевший. Кроме того, из-за жёстких мер властей и введения ограничений на посещение родственниками заключённых в тюрьмах в некоторых городах начались протесты.

Заключённые поджигают подушки, простыни, бумагу и одежду, выражая недовольство принятыми мерами. Некоторые отказались от еды и воды, отмечает RT.

За последние сутки число заразившихся в стране увеличилось на 2 тысячи - до 9 тысяч 172 человек. Скончались ещё 96 человек. Таким образом, умерло всего 463 заражённых.

При этом, как сообщают власти Москвы, в столице заболели коронавирусом 9 человек. Большинство из них вернулись именно из Италии. В этой связи оперативный штаб призвал граждан по возвращении из этой страны сдавать анализы и отправляться на карантин.

Последствия для экономики

Потери мировой экономики, связанные со вспышкой заболевания, по оценке ООН, могут составить в текущем году около $2 трлн. При этом потери в $220 млрд понесут развивающиеся страны (за исключением Китая). Такой прогноз содержится в докладе по торговле и развитию.

Так, в Китае в 2020 году годовые темпы роста ВВП составят 4,9% вместо 6,0%, в США - 1,2% вместо 2,0%.

Российские эксперты ожидают снижения темпов роста до 0,5% вместо 1,7%, называя в качестве главной причины падение цен на нефть.

Однако, пишет ТАСС, специалисты отмечают, что Москва была более подготовлена к "лихорадочной" ситуации на рынках.

Угроза преувеличена?

В то же время ВОЗ сообщила об успехах Китая в борьбе с коронавирусом. Свыше 70% заболевших COVID-19 полностью выздоровели. А ведь число заражённых там перевалило за 80 тысяч человек.

Не верит в опасность нового заболевания президент США Дональд Трамп. Он напомнил американцам, что ежегодно в стране умирает около 40 тысяч человек из-за гриппа и никто не принимает каких-то экстренных мер.

"Итак, в прошлом году 37 тысяч американцев скончались от самого обычного гриппа. Обычный показатель в нашей стране: от 27 тысяч до 70 тысяч смертей от гриппа в год. И никто ничего не закрывает, жизнь и экономика идут своим чередом", - написал Трамп в Twitter.

По данным на 9 марта, в Штатах заболевание, вызываемое коронавирусом нового вида, диагностировали у 546 человек, 22 скончались.

Ситуация в мире

Согласно последней информации, всего в мире заразились коронавирусной инфекцией более 109 тысяч человек. Резко выросла заболеваемость во Франции - более 1200 случаев, в Италии - более 9100 случаев, в Дании - более 45 случаев за сутки и 700 изолированных.

Среди самых неблагополучных в этом отношении стран - Китай, Южная Корея, Италия, Иран, Франция, Германия, Испания.