ВОЗ ожидает "нюрнбергский процесс"? ЕС и Япония объявили о расследовании

Евросоюз и Япония намерены провести независимое расследование действий Всемирной организации по борьбе с пандемией COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Количество заразившихся коронавирусом по всему миру продолжает увеличиваться, а число погибших от осложнений, вызванных болезнью, уже перевалило отметку в 300 тысяч человек. В связи с этим у многих стран Запада, которые наиболее сильно пострадали от пандемии, возник к ВОЗ ряд неприятных вопросов.

Свои претензии к организации уже высказал президент США Дональд Трамп, пообещав вдобавок прекратить финансирование. Теперь к действиям ВОЗ возникли вопросу у ЕС и Японии.

Правоохранительные органы РФ в свою очередь, которые имеют уголовно-процессуальное право, а это и Федеральная служба безопасности, и Генеральная прокуратура, Следственный комитет, также могут провести свою проверку. Особенно Генеральная прокуратура, - считает учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев.

Он пообещал поднять этот вопрос в обращении Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). Таким образом, перспектива "нюрнбергского процесса" для ВОЗ становится всё более реальной.