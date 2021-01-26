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ВОЗ открыла Джонсону глаза на беды Британии с COVID: "Может показаться очевидным, но…"

26 января 2021, 02:20  •  106 • В мире
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон расстроил страну и заставил задуматься весь мир, заявив, что новый "британский" штамм намного заразнее предыдущего, опаснее, а конца локдауну пока не видно. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали причину, почему Соединённое Королевство оказалось в такой ситуации. Там открыли глаза политику на беды Британии, связанные с COVID-19. "Может показаться очевидным, но…" - начала эксперт ВОЗ.
Так, 22 января Борис Джонсон озвучил пугающие цифры. Новый штамм коронавируса, который был выявлен в конце прошлого года, контагиознее своего предшественника на 70%. Он также отметил, что "британская" версия на 30% более смертельная. Британия ещё не скоро снимет локдаун, так как ежедневно фиксируемое количество новых заражений крайне высоко.
Это заявление прокомментировала во время брифинга глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Она сообщила, что с повышением скорости передачи вируса, разумеется, увеличивается и число случаев заражения.
"Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растёт число госпитализаций… В ситуации, когда есть перегрузка (системы здравоохранения. - Ред.), у вас увеличится летальность", - произнесла она.
Третий локдаун ввели власти Великобритании в начале января. Темпы снижения заболеваемости невысоки. Не исключено, что карантинные меры сохранят ещё на два месяца.

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