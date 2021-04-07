ВОЗ начала сомневаться в "безопасной" AstraZeneca. Врачи допускают, что вакцина вызывает тромбы

ВОЗ начала сомневаться в "безопасной вакцине" AstraZeneca. Врачи допускают, что европейский препарат действительно может вызывать тромбы.

Всемирная организация здравоохранения допустила существование связи между вакциной англо-шведской компании AstraZeneca и образованием тромбов у привитых пациентов. В то же время она отмечает, что это связь пока не подтверждена. Чтобы убедиться в опасности или безопасности препарата, необходимо провести дополнительные исследования. Подкомитет ВОЗ уже предложил созвать гематологов и других специалистов, чтобы провести консультации по данному вопросу.

На основании текущей информации причинно-следственная связь между вакциной и возникновением тромбов с низким содержанием тромбоцитов считается вероятной, но не подтверждена, - говорится в сообщении.

В то же время ВОЗ отмечает, что случаи образования тромбов являются единичными, учитывая, что вакцину получили почти 200 млн человек по всему миру.

Напомним, что ранее ВОЗ и европейский лекарственный регулятор EMA призывали страны использовать "безопасную вакцину" AstraZeneca, несмотря на случаи образования тромбов и смерти среди привитых пациентов. Это заявление было сделано на фоне массовой приостановки использования AstraZeneca в ряде европейских стран из-за осложнений при вакцинации.