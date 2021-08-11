ВОЗ может одобрить "Спутник V" в начале осени

Представитель ВОЗ сообщил, что сейчас по вакцине, произведённой в России, проводятся юридические процедуры.

Всемирная организация здравоохранения может одобрить этой осенью русскую вакцину "Спутник V". Как заявила помощник генерального директора организации Марианджела Симао, на данный момент по вакцине проводятся юридические процедуры.

Она указала, что ориентировочно к середине сентября вопрос может быть улажен. Кроме того, вакцина из России может быть включена в механизм COVAX. Речь идёт о международном механизме в рамках ВОЗ, который содействует получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами.

"По "Спутнику" мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX. По срокам мы пока не знаем, когда будет завершён процесс, но мы рассчитываем, что это произойдёт в середине сентября", - отметила Симао.