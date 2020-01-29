ВОЗ изменила отношение к коронавирусу и готова созвать чрезвычайный комитет

Организация изначально скептически отнеслась к угрозе эпидемии. Однако в настоящее время позиция изменилась, сообщает "Экономика сегодня".

Теперь ВОЗ рассматривает угрозу распространения коронавируса как "высокую". В Китае статус угрозы официально объявлен как "очень высокий", поэтому новое заседание может быть созвано в самые короткие сроки.

Дальнейшая работа ВОЗ будет строиться на актуальной информации, сообщает издание.

Ранее эксперты сообщили, что в России уже начата разработка вакцины от коронавируса. Её планируют завершить в три месяца.