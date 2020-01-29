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ВОЗ изменила отношение к коронавирусу и готова созвать чрезвычайный комитет

29 января 2020, 14:54  •  95 • В мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила своё отношение к коронавирусу 2019-nCoV, количество заразившихся которым в Китае растёт. Уровень угрозы повышен до высокого, ВОЗ в любой момент готовится созвать чрезвычайный комитет.
Организация изначально скептически отнеслась к угрозе эпидемии. Однако в настоящее время позиция изменилась, сообщает "Экономика сегодня".
Теперь ВОЗ рассматривает угрозу распространения коронавируса как "высокую". В Китае статус угрозы официально объявлен как "очень высокий", поэтому новое заседание может быть созвано в самые короткие сроки.
Дальнейшая работа ВОЗ будет строиться на актуальной информации, сообщает издание.
Ранее эксперты сообщили, что в России уже начата разработка вакцины от коронавируса. Её планируют завершить в три месяца.

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