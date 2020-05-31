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ВОЗ изгваздала свою репутацию вереницей ошибок и откровенных провалов - как это могло произойти?
31 мая 2020, 08:55 • 105 • В мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) - типичное учреждение ООН со всеми недостатками - бюрократией и политической импотенцией. Такое мнение высказал политолог Геворг Мирзаян после публикации Foreign Policy, где рассказано, как ВОЗ изгваздала свою репутацию вереницей ошибок и откровенных провалов.
Мирзаян отметил, что и до пандемии у ВОЗ была сильно подмочена репутация. Он назвал организацию типичным учреждением ООН, которое управляет процессами только для вида: выпускает общие рекомендации. Политолог не исключил, что в ВОЗ могут работать и профессионалы.
"Однако при всем этом ВОЗ имеет в полной мере все недостатки ООН, включая бюрократию и политическую импотенцию", - сообщил он телеканалу "360".
По мнению Мирзаяна, от ВОЗ есть польза. Кроме того, в мире нет организации, которая могла бы составить ей альтернативу.
Эта точка зрения была высказана в связи с публикацией в американском издании Foreign Policy, в которой перечислена "вереница ошибок и откровенных провалов" Всемирной организации здравоохранения в связи с ситуацией с коронавирусом.
ВОЗ поборола оспу, поддерживала бедные страны, активно боролась с туберкулёзом и полиомиелитом, но с 2006 года стала терять свой авторитет. Тогда организацию возглавила экс-министр здравоохранения Гонконга Маргарет Чен. ВОЗ обвиняли в недостаточной активности во время вспышки свиного гриппа (2009 год), вспышки Эболы (2014 год) и в других ошибках.
С 2017 года генеральным директором ВОЗ является бывший эфиопский политик Тедрос Адханом Гебрейесус. Журналисты Foreign Policy считают, что эту должность ему помог занять Китай. Взамен Гебрейесус хвалебно отзывался о прозрачности КНР во время вспышки SARS-CoV-2. При этом США обвиняют Пекин в сокрытии информации и недостоверности статистических данных. Вашингтон даже начал расследование по этому поводу.
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