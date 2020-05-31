ВОЗ изгваздала свою репутацию вереницей ошибок и откровенных провалов - как это могло произойти?

Мирзаян отметил, что и до пандемии у ВОЗ была сильно подмочена репутация. Он назвал организацию типичным учреждением ООН, которое управляет процессами только для вида: выпускает общие рекомендации. Политолог не исключил, что в ВОЗ могут работать и профессионалы.

"Однако при всем этом ВОЗ имеет в полной мере все недостатки ООН, включая бюрократию и политическую импотенцию", - сообщил он телеканалу "360".

По мнению Мирзаяна, от ВОЗ есть польза. Кроме того, в мире нет организации, которая могла бы составить ей альтернативу.

Эта точка зрения была высказана в связи с публикацией в американском издании Foreign Policy, в которой перечислена "вереница ошибок и откровенных провалов" Всемирной организации здравоохранения в связи с ситуацией с коронавирусом.

ВОЗ поборола оспу, поддерживала бедные страны, активно боролась с туберкулёзом и полиомиелитом, но с 2006 года стала терять свой авторитет. Тогда организацию возглавила экс-министр здравоохранения Гонконга Маргарет Чен. ВОЗ обвиняли в недостаточной активности во время вспышки свиного гриппа (2009 год), вспышки Эболы (2014 год) и в других ошибках.

С 2017 года генеральным директором ВОЗ является бывший эфиопский политик Тедрос Адханом Гебрейесус. Журналисты Foreign Policy считают, что эту должность ему помог занять Китай. Взамен Гебрейесус хвалебно отзывался о прозрачности КНР во время вспышки SARS-CoV-2. При этом США обвиняют Пекин в сокрытии информации и недостоверности статистических данных. Вашингтон даже начал расследование по этому поводу.