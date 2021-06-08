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ВОЗ из США "подталкивают" к изучению происхождения коронавируса
08 июня 2021, 01:15 • 90 • В мире
В американском Госдепе отказались заявлять, к какой версии склоняются относительно появления вируса, вызвавшего пандемию. Как пояснил глава Госдепа США Энтони Блинкен, США "подталкивают" ВОЗ для дальнейшего изучения в рамках второй фазы своего исследования происхождения коронавируса.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался отдавать приоритет какой-либо из версий о появлении коронавируса. Ранее ряд американских СМИ выступили с "доказательствами", что в китайской лаборатории могла быть утечка вируса, что и привело к его тотальному распространению.
Однако Блинкен заявил, что не считает возможным оценивать вероятность той или иной версий по COVID. По его словам, равноценны два сценария: что вирус появился из лаборатории или возник естественным образом.
Госсекретарь США напомнил о распоряжении Джо Байдена, который потребовал от разведсообщества подготовить для него в течение 90 дней новый отчёт по теме происхождения коронавируса.
"В то же время мы подталкиваем Всемирную организацию здравоохранения к тому, чтобы она двигалась дальше в рамках второй фазы своего исследования происхождения коронавируса", - добавил Блинкен.
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