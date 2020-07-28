ВОЗ бьёт тревогу: Коронавирус лишился тормозов?

Данные по числу заболевших и количеству летальных исходов среди заражённых COVID-19 по миру вызывают беспокойство у экспертов Всемирной организации здравоохранения. Так, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус забил тревогу, заявив, что пандемия коронавируса только "продолжает ускоряться".

Если смотреть свежие данные, то всего за последние шесть недель количество инфицированных коронавирусом почти дошло до 16 млн человек по всему миру. Число смертельных исходов уже больше 640 тысяч случаев. Такие данные Гебрейесус озвучил во время брифинга в Женеве.

И, судя по всему, создаётся впечатление, что коронавирус уже лишился тормозов. Если брать данные Университета Хопкинса, то они чуть отличаются от тех, что есть в ВОЗ: заражённых уже более 16,2 млн человек, умерших - 648,9 тысячи.