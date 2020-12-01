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ВОЗ бьёт тревогу: COVID-19 поставил новый мировой антирекорд всего за 24 часа

01 декабря 2020, 02:30  •  35 • В мире
В ВОЗ заявили о новом коронавирусном антирекорде, установленном всего за сутки. Так, за минувшие 24 часа в мире прибавилось сразу свыше 747 тысяч новых заболевших COVID-19.
COVID-19 обновляет антирекорды не только в России. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) бьют тревогу: всего за 24 часа коронавирусная инфекция была обнаружена у более 747 тысяч человек.
До этого рекордный максимум был обновлён 14 ноября. Тогда было зафиксировано 668 953 новых случая COVID-19 за сутки.
Однако прошедшие 24 часа принесли плохие новости не только по числу новых заражений, но и по количеству летальных исходов. Общее число коронавирусных смертей приблизилось к 1,44 млн человек по всему миру.
Лидером по количеству инфицированных вот уже несколько месяцев остаются Соединённые Штаты. В Америке более 12,7 млн подхвативших COVID-19. В Индии чуть больше 8,3 млн заражённых, в Бразилии - 6,2 млн.
В России, по последним данным оперштаба, свыше 2,2 млн заражённых коронавирусом с начала эпидемии. По этому показателю наша страна занимает четвёртую строчку мирового рейтинга.

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